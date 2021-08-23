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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الليلة.. نوال الزغبي تستعد لطرح أغنية "عليه ابتسامة"

نوال الزغبي
نوال الزغبي

تستعد الفنانة نوال الزغبي، لطرح كليبها الجديد الذي يحمل اسم "عليه ابتسامة" اليوم الأثنين، حيث روجت نوال الزغبي لـ كليبها الجديد من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”.

 

وكتبت نوال الزغبي: “كونوا على الموعد غدا لطرح اغنية وكليب #عليه_ابتسامه”.

 

يذكر أن طرحت الفنانة نوال الزغبي -مؤخرًا- أحدث أعمالها الفنية “ارقص”، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "يوتيوب".

نوال الزغبى تروج لـ كليبها الجديد.. شاهد

نوال الزغبي في حمام السباحة للترويج لـ كليب "عليه ابتسامة" .. شاهد


أغنية “ارقص” من غناء نوال الزغبي، كلمات: أحمد حسن رؤول، ألحان: ألفريد الأسعد، توزيع: روبير الأسعد.


كانت المغنية اللبنانية نوال الزغبي تعرضت  لوعكة صحية أمس، نقلت على أثرها إلى المستشفى وتلقت العلاج اللازم قبل عودتها إلى الفندق الذي تقيم به في سوريا.

 

نوال الزغبي الفنانة نوال الزغبي عليه ابتسامة تويتر ارقص يوتيوب

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