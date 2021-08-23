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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أحمد سلطان يقهر السمنة ويخسر 77 كيلو من وزنه في أقل من عام.. فيديو

صدى البلد

"إقدمت لواحده واترفضت" هكذا بدأ المهندس الشاب أحمد سلطان الحديث عن رحلته مع خسارة وزنه الزائد عن ١٦٠ كيلو جرام ليصل إلي ٨٣ كيلو جرام  في أقل من عام بالاعتماد على الرجيم وممارسة التمارين الرياضة القاسية 
 

وكشف أحمد سلطان لصدى البلد  معانته مع السمنه من صعوبة المشي والجلوس وشراء الملابس  و التي تسبب له في العديد من المواقف المحرجه وصلت للتنمر 

 

وأضاف أنه كان يعاني في المواصلات عند ذهابه للعمل  بسبب وزنه الزائد مما يضطره إلى حجز مقعدين  لعدم تضرر أحد منه 
 

وكشف أحمد سلطان تعرضه للرفض عند تقدمه لخطبة إحدى الفتيات بسبب وزنه الزائد مما دفعه على البحث عن طريقه امنه لتقصان الوزن بالاعتماد على الرجيم القاسي وممارسة الرياضة يوميا 
 

واوضح  أحمد سلطان نظامه الغذائي والذي إعتمد على الامتناع عن تناول الأرز والمكرونه والأطعمة التي تحتوى على سكريات ودهون   والاكتفاء بتناول  الخضروات والأطعمه المشويه والمسلوقه بكميات قليله 

 

وأكد  سلطان أنه اعتمد على النظام الغذائي فقط مع التمارين الرياضية اليوميه  دون اللجوء لأي تدخل جراحي او أدوية او مواد كيميائية  ليخسر من وزنه ٧٧ كيلو في أقل من عام 
 

ونصح أحمد سلطان أصحاب الوزن الزائد بالتحلي بالارادة في إتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية القاسية دون اليأس مع الوقت قائلا " هتحس بفرق كبير في حياتكم ".

 

ممارسة التمارين الرياضية نظام غذائى الوزن الزائد نظام غذائى صحى أحمد سلطان

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