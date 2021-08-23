حسام حسن يعزي أحمد حسن في وفاة والدته

نعى الكابتن حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري والدة أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق والتي وافتها المنية امس بعد صراع مع المرض.



وكتب حسام حسن، عبر صفحته الشخصية بفيس بوك قائلا: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. ينعي التوأم حسام وإبراهيم حسن بخالص الأسى والحزن في وفاة والدة الكابتن أحمد حسن ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة ويلهم الأسرة الصبر والسلوان".



وكتب أحمد حسن، عبر حسابة بفيس بوك قائلا: “انا العين لتدمع وأن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون إنا لله وانا اليه راجعون ماتت التي كان يكرمني الله من اجلها رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من أجلها ”.



وتابع: “رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله خير الدنيا والآخرة رحلت الأمن والأمان اللهم ارزقها الفردوس الأعلى من الجنة و اجعل قبرها روضة من رياض الجنة”.