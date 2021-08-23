عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نثق بك.. سيراميكا كليوباترا يعلن تجديد تعاقد هيثم شعبان موسمين

هيثم شعبان
هيثم شعبان

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تجديد تعاقده مع هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرة الأول لمدة موسمين.

وكان شعبان قد نجح في الصعود مع الفريق الموسم الماضي من الدرجة الثانية، وواصل مشواره حتى تمت إقالته وتعيين ضياء السيد خلفًا له، ثم عودته مجددًا لقيادة الفريق.
وكشف مسؤولو نادي سيراميكا عن تجديد التعاقد مع المدير الفني لمدة موسمين مقبلين.

ويحتل فريق سيراميكا المركز التاسع في ترتيب بطولة الدوري  المصري برصيد 38 نقطة، حصدهم من 32 مباراة، فاز بثمانية وتعادل في 14 بينما خسر 10 مواجهات.

" src="">

وفى سياق متصل قال هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بتجديد عقده مع فريقه الذي يعتبره بيته، موجهًا الشكر للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس النادي، وطارق أبو العينين، نائب رئيس النادي والمشرف على الكرة، بالإضافة إلى معتز البطاوي، مدير الكرة.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الفريق يستعد من اليوم لانطلاق الموسم الجديد، خاصة أن المسابقة الحالية أوشكت على الانتهاء.

واستكمل تصريحاته، أنه يسعى رفقة سيراميكا كليوباترا، لتقديم مستويات مميزة وأداء جيد في الموسم المقبل، مع احتلال مركز متقدم عن المركز الذي احتله الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده واللاعبين، لتحقيق طموحات النادي.

وتابع هيثم شعبان «سأستغل المباراتين المتبقيتين بالدوري، بالدفع بعدد من اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية، لتكون هاتين المباراتين خير استعداد للموسم الجديد، مع إبرام صفقات جديدة تتم خلال الأيام الجارية».

واختتم تصريحاته «اندهشت من حديث كارتيرون مدرب الزمالك عن الأداء الذي قدمه سيراميكا كليوباترا أمام فريقه، خاصة وأن المباراة تعد حدثًا مهمًا للغاية بالنسبة للاعبين وتخلق دوافع كبيرة لديهم، ولكن أحداث مباراة الأهلي كانت متسارعة على عكس الزمالك، فضلًا عن أن الفريق تأثر بالغيابات أمام الأحمر».

 

سيراميكا كليوباترا هيثم شعبان ضياء السيد الدوري المصري محمد أبو العينين

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 23- 8- 2021

بشرى سارة للمقبلين على الزواج.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-8-2021

هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بدون وضوء؟.. توضأ ليزيد الثواب

مباريات اليوم الإثنين 23-8-2021 والقنوات الناقلة

نثق بك.. سيراميكا كليوباترا يعلن تجديد تعاقد هيثم شعبان موسمين

طالبان: القوات الأجنبية لم تطلب تمديد فترة بقائها بإفغانستان حتى الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

خيانة على فراش الزوجية.. حكاية ربة منزل تخلصت من زوجها بمعاونة العشيق

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

الصبارة الراقصة .. وجه كوميدي وأثر مرعب على الأطفال

لون البشرة وأم الطرشة .. قصص وحكايات التنمر في حياة المشاهير

المزيد

ساحة رأي

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ