نثق بك.. سيراميكا كليوباترا يعلن تجديد تعاقد هيثم شعبان موسمين

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تجديد تعاقده مع هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرة الأول لمدة موسمين.

وكان شعبان قد نجح في الصعود مع الفريق الموسم الماضي من الدرجة الثانية، وواصل مشواره حتى تمت إقالته وتعيين ضياء السيد خلفًا له، ثم عودته مجددًا لقيادة الفريق.

وكشف مسؤولو نادي سيراميكا عن تجديد التعاقد مع المدير الفني لمدة موسمين مقبلين.

ويحتل فريق سيراميكا المركز التاسع في ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 38 نقطة، حصدهم من 32 مباراة، فاز بثمانية وتعادل في 14 بينما خسر 10 مواجهات.

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وفى سياق متصل قال هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بتجديد عقده مع فريقه الذي يعتبره بيته، موجهًا الشكر للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس النادي، وطارق أبو العينين، نائب رئيس النادي والمشرف على الكرة، بالإضافة إلى معتز البطاوي، مدير الكرة.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الفريق يستعد من اليوم لانطلاق الموسم الجديد، خاصة أن المسابقة الحالية أوشكت على الانتهاء.

واستكمل تصريحاته، أنه يسعى رفقة سيراميكا كليوباترا، لتقديم مستويات مميزة وأداء جيد في الموسم المقبل، مع احتلال مركز متقدم عن المركز الذي احتله الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده واللاعبين، لتحقيق طموحات النادي.

وتابع هيثم شعبان «سأستغل المباراتين المتبقيتين بالدوري، بالدفع بعدد من اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية، لتكون هاتين المباراتين خير استعداد للموسم الجديد، مع إبرام صفقات جديدة تتم خلال الأيام الجارية».

واختتم تصريحاته «اندهشت من حديث كارتيرون مدرب الزمالك عن الأداء الذي قدمه سيراميكا كليوباترا أمام فريقه، خاصة وأن المباراة تعد حدثًا مهمًا للغاية بالنسبة للاعبين وتخلق دوافع كبيرة لديهم، ولكن أحداث مباراة الأهلي كانت متسارعة على عكس الزمالك، فضلًا عن أن الفريق تأثر بالغيابات أمام الأحمر».