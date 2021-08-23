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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من رئيسة وزراء نيوزيلندا بسبب كورونا

نيوزيلندا
نيوزيلندا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، اليوم الإثنين، تمديد  الإغلاق في البلاد حتى الجمعة بعد تسجيل إصابات جديدة بسلالة دلتا من فيروس كورونا.

وتُتهم منظمة الصحة العالمية بالتساهل الشديد مع الصين منذ بداية جائحة كورونا، حيث اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المنظمة العام الماضي بـ"نشر المعلومات الصينية المضللة حول الفيروس"، بينما كان يهدد بسحب التمويل الأمريكي عن المنظمة.

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المناعة الطبيعية أم لقاح فيروس كورونا؟.. بيان هام من الصحة العالمية

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الصحة العالمية تعترف: هذه علاقة أمريكا والصين بمنشأ كورونا

كما وصفها نائب رئيس الوزراء الياباني بأنها "منظمة الصحة الصينية"، ولكن الآن كشف كتاب جديد تفاصيل العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ومنظمة الصحة العالمية أثناء الجائحة.

ويظهر كتاب "الهزات الارتدادية: سياسة الجائحة ونهاية النظام الدولي القديم" للمؤلفين "توماس رايت" و"كولن كال"، كيفية إشادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" بحذر بالصين علنا، بينما كان يضغط عليها سرا.

ويُبين الكتاب، الذي من المقرر نشره يوم الثلاثاء المُقبل، آلية تقويض إدارة ترامب ذلك التكتيك بعدائها الصريح تجاه الصين ومنظمة الصحة العالمية، وكيف فقد جيبريسوس صبره مع الصين عندما أعلن عالم مسؤول في منظمة الصحة العالمية عن فتح تحقيق في منشأ فيروس كورونا في شهر فبراير الماضي، أن فكرة تسرب الفيروس من المختبر "مستبعدة للغاية" ولا تستحق المزيد من التحقيق.

وقال أحد أعضاء إدارة منظمة الصحة العالمية، إن "كبار موظفي المنظمة صُدموا في العاصمة السويسرية جنيف للغاية بذلك التصريح".

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، "بدا أن الفريق في مدينة ووهان الصينية استسلم للضغوط الصينية ورفض الفكرة دون إجراء تحقيق حقيقي".

الصحة العالمية الرئيس الأمريكي فيروس كورونا أزمة كوفيد -19 كورونا في أوروبا

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