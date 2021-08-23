السيطرة على حريق بمدرج كلية الثروة السمكية في جامعة كفر الشيخ.. صور

والمحافظ يتفقد الحادث



انتقل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ لكلية الثروة السمكية، للاطمئنان على إخماد حريق شب في مدرج بكلية الثروة السمكية بجامعة كفر الشيخ.

وتواصل محافظ كفر الشيخ، مع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وعدد من قيادات الجامعة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ.



فيما دفعت الحماية المدنية بـ 7 سيارات إطفاء، وكذلك دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ ب 6 سيارات إسعاف، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه، بمدرج في الطابق الثالث بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ، دون إصابات في الأرواح.

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