آخرهم طالب حدائق القبة .. 8 حالات انتحار بالمحافظات بسبب الثانوية العامة

شهد عدد من المحافظات 8 حالات انتحار ومحاولة انتحار عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.

ففى منطقة حدائق القبة ، أقدم طالب مصري في الثانوية العامة على الانتحار، بعد أن أطلق النار على نفسه من سلاح والده إثر رسوبه في الامتحانات النهائية.

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بلاغا بانتحار طالب بإطلاق النار على نفسه بسبب رسوبه في مواد الثانوية العامة، حيث انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، بالفحص تم العثور على جثة طالب يدعى كريم، ليتم إثر ذلك التحفظ على السلاح وإخطار النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة نقل الجثة إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي لتأكيد سبب الوفاة، وطالبت مباحث حدائق القبة بإجراء التحريات حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال أسرة الطالب المتوفي.

يذكر أن انتحار كريم البالغ من العمر 18 عاما ليس واقعة الانتحار الأولى بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في 2021، حيث أقدم قبله 7 طلاب وطالبات على الانتحار بعد تلقي خبر رسوبهم في نتيجة الثانوية العامة.

حادث انتحار بكرداسة بسبب الثانوية العامة

تلقي قسم شرطة كرداسة بلاغا بانتحار طالبة داخل غرفة نومها، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص عثر على جثة " سماح.م " 18 سنة طالبة بالثانوية العامة ترتدي كامل ملابسها، وتبين وجود حبل حول عنقها.

كشفت التحريات أن المتوفية دخلت في حالة نفسية سيئة بعد رسوبها في امتحان الثانوية العامة، وقالت والدتها إنها دخلت غرفتها صباح اليوم فوجدتها معلقة في سقف الغرفة في حبل.

وطالبت النيابة استدعاء أسرة الطالبة المتوفاة، لسماع أقوالها في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة بعد الانتهاء من عملية التشريح في الطب الشرعي.

محافظة الدقهلية

وفى الدقهلية، حاولت طالبتين بالثانوية العامة الانتحار بإلقاء نفسيهما من البلكونة، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة وحصولهما على مجاميع أقل مما توقعتا.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغين بمحاولة طالبتين بالثانوية العامة الانتحار بسبب غضبهما من نتيجة الثانوية العامة وحصولهما على مجاميع سيئة وتم نقلهما إلى المستشفى.

ووصلت " أسماء. أ.م " 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوى، ومقيمة بقرية " برقين " دائرة المركز، إلى مستشفى السنبلاوين العام مصابة بسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج سقوط من علو.

وبسؤال والدها، 47 سنة عامل، مقيم بذات القرية قرر أنه فور علم نجلته بحصولها على مجموع (65%) أقل مما كانت تتوقعه بنتيجة الثانوية العامة ألقت نفسها من أعلى السطح بالطابق الأول فسقطت أرضا، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

كما تلقى مركز شرطة أجا بلاغا من مستشفى أجا المركزى بوصول، " أميرة.ع. م " 18 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوى، ومقيمة بقرية " السماحة " دائرة المركز مصابة باشتباه كسر بالفقرات القطنية سقوط من علو.

وبسؤال والدها، 51 سنة، موظف، ومقيم بذات القرية قرر أنه فور علم نجلته بحصولها على مجموع (76%) أقل مما كانت تتوقعه بنتيجة الثانوية العامة ألقت نفسها من بلكونة الطابق الثانى فسقطت أرضا، ولم يتهم أحداً بالتسبب فى ذلك.

محافظة المنوفية

وفى المنوفية ، أقدمت طالبتا ثانوية عامة بالمنوفية على الانتحار، إحداهما بإلقاء نفسها من الدور السادس من منزلها، ولقيت مصرعها فى الحال، والأخرى تناولت حبوبا مهدئة إلا أنه تم إنقاذها عقب ظهور نتيجتيهما، أمس الأول، وتدنى مجموع كل منها، مما أصابهما بحالة نفسية سيئة، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا بوصول جثة الطالبة " أميرة.ش.ا" ، 18 سنة، إلى مستشفى سرس الليان العام، عقب قيامها بإلقاء نفسها من الدور السادس.

وبسؤال والد الطالبة المتوفية قال إن نجلته تعثرت فى الثانوية العامة، وأقدمت على القفز من شباك غرفتها بالدور السادس، نظرا لسوء حالتها النفسية، فيما انتقل فريق من النيابة العامة العامة بمنوف إلى مستشفى سرس الليان لمناظرة جثمان الطالبة، وسؤال أسرتها وشهود العيان، وقررت النيابة العامة تحويل الجثمان للطب الشرعى بشبين الكوم.

ووصلت " دينا.و.ع " 18 سنة، من قرية كفر الخضرة مركز الباجور، إلى مستشفى سرس الليان، بتسمم نتيجة تناول كميات من الأدوية لمرورها بضائقة نفسية، وجارٍ نقلها إلى مستشفى الجامعة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وشهدت قرية كفر فيشا التابعة لمركز منوف حالة إغماء للطالب " ش.م.ا "، 18 سنة، بعد ظهور نتيجته بالثانوية العامة، وتم نقله إلى مستشفى سرس الليان، وعلى الفور تدخل الفريق الطبى وقدم العلاج اللازم للطالب، وتحسنت حالته الصحية ليخرج من المستشفى بصحبة ذويه.

محافظة قنا

وفى قنا ، قررت نيابة أبوتشت برئاسة أنور البطش مدير النيابة، التصريح بدفن جثة الطالب المنتحر على خلفية رسوبه فى الثانوية العامة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

فيما شيع عشرات المواطنين جثمان الطالب وتم دفنه داخل مقابر العائلة وسط بكاء أسرته وأقاربه.

كان اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بمصرع «عبدالله.ع» 18 عاما، بعدما شنق نفسه بعد رسوبه فى الثانوية العامة، بمركز أبوتشت. وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبوتشت.

محافظة القليوبية

وفى القليوبية ، تلقى مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا بسقوط فتاة من الطابق الخامس فى مسكنها بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة ووفاتها فى الحال.

انتقلت أجهزة الأمن لفحص الواقعة وتبين أن الفتاة " ك ن " طالبة بالثانوية العامة وأكد والدها وشقيقتها أنها كانت تنشر الغسيل وسقطت أثناء ذلك، ونفوا أنها انتحرت بسبب الثانوية، فيما تداول رواد التواصل الاجتماعى أن سبب سقوط الطالبة هو انتحارها بعد أن علمت بنتيجتها فى الثانوية العامة .