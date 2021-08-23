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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب محافظ أسوان توضح تفاصيل زيادة حجم استثمارات الشباب بمبادرة “مشروعك”

تدريبات مبادرة شباب
تدريبات مبادرة " شباب أسوان يبتكر "

قالت الدكتورة غادة أبو زيد ، نائب محافظ أسوان ، إن مبادرة " مشروعك " من ضمن المبادرات التي تبنتها وزارة التنمية المحلية ، وهي تساند المشروعات وتمولها حتى رقم 50 مليون جنيه ، بإجراءات ميسرة جدا ، وسداد على فائدة 5% متناقصة.

وأضافت الدكتورة غادة أبو زيد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، إن رخصة النشاط تصدر مجانا من إدارة " مشروعك " وبدون رسوم ، موضحة أن المبادرة تقبل أي مشروع له دراسة جدوى واضحة وفرص عمل تخدم الشباب .

وتابعت أن الشاب يقوم بتقديم فكرة مشروعه مع تقديم أوراق تملك المكان أو عقد إيجار ، والمبادرة تقوم بتمويل المشروع ، والمحافظة أطلقت مبادرة أخرى تحت عنوان “ شباب أسوان يبتكر” ، للتدريب على حرف مختلفة ، في حالة أن الشاب لا يمتلك فكرة جيدة لتنفيذها .

ولفتت إلى أن حزمة التدريبات في تلك المبادرة مدتها شهر ونصف ، وهي مجانية بالكامل ، وتساعد الشاب على القيام بدراسة جدوى جيدة للمشروع ، وكيفية التسويق لمشروعه .

وأشارت إلى أن المشروع كان له تأثير كبير ، والتحرك واضح من ناحية الشباب للقيام بمشروعهم الخاص دون انتظار الوظيفة . 
 

نائب محافظ أسوان مبادرة مشروعك الدكتورة غادة أبو زيد اخبار التوك شو التنمية المحلية

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