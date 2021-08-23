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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعتزم مطالبة بايدن بتمديد الوجود الأمريكي في أفغانستان.. وهذا رد طالبان

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في أفغانستان

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سيطلب شخصيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمديد تاريخ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، من أجل تمكين المزيد من الناس بالفرار من كابل بعد سيطرة حركة طالبان.

وحسب الشبكة الإنجليزية، سيستخدم جونسون قمة مجموعة الدول السبع الطارئة لمناشدة الرئيس بايدن، تأجيل الموعد النهائي لسحب قواته من أفغانستان المقرر 31 أغسطس لمعالجة الفوضى بمطار كابل.

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أمس الأحد، إن تمديد نشر القوات لمهمة الإجلاء في أفغانستان إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس قيد المناقشة.

وذكر بايدن عندما سئل عن الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس أن "هناك مناقشات جارية بيننا والجيش حول التمديد، ونأمل ألا نضطر للتمديد"، مضيفا "لكنني أعتقد أنه ستكون هناك مناقشات حول مدى تقدمنا في هذه العملية".

فيما وجهت حركة طالبان تحذيرا شديد اللهجة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، مهددة إياه في حال تلكؤه بشأن سحب قواته من أفغانستان بعد الموعد المحدد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أكد مسئول بحركة طالبان، اليوم الإثنين، عدم تقدم القوات الأجنبية في أفغانستان بطلب حتى الآن لتمديد بقائها في أفغانستان لما بعد 31 أغسطس الجاري.

ونقلت الوكالة عن مصادر في طالبان، اليوم الاثنين، إن الحركة لن تقبل بتأجيل موعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ذكر في وقت سابق، أن الرئيس جو بايدن يأمل في إنهاء عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 31 أغسطس.

رئيس الوزراء البريطاني جو بايدن أفغانستان انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان كابل

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