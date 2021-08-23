الصحة: وصول نحو 5 ملايين جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا الشهر المقبل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه لا يوجد أولوية في تلقي لقاح كورونا لأسرة مصرية تسافر إلى الخارج، حتى إذا كان المواطن حصل على جرعات أولى، مشيرة إلى أن الأولى لتقلي اللقاح المواطن الذي لم يحصل على لقاح نهائيا.

وأضافت هالة زايد خلال مؤتمر صحفي أنه إذا كان السفر من أجل فرصة عمل، فهذا يتيح له تلقي الجرعة المخصصة له بعد التسجيل، معقبة: "هيتوفر ليك اللقاح لأن ده عمل، وفي دخل مرتبط بأسرة".

وكشفت وزيرة الصحة عن وصول 5 ملايين جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا خلال الشهر القادم، مشيرة إلى أن المواطنين الذين لديهم احتمالية السفر إلى الخارج عليهم تلقي اللقاح سواء كان فايزر أو موديرنا أو استرازينكا، مؤكدة على توفر جميع اللقاحات.

وأردفت: " الأولى في تلقي اللقاح هما الفئات التي لم تكن حصلت على أي جرعة من اللقاح نهائياً".