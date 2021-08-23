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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهمين بإلقاء ماء نار على معاق وأسرته بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية تجديد حبس المتهمين في واقعة إلقاء مادة كاوية "ماء نار" على موظف بهيئة الإسعاف وزوجته المعلمة ونجله المعاق ذهنيا  ١٥ يوما على ذمة التحقيقات .

وكانت النيابة قد قررت عرض الأب المجني عليه الأول على مصلحة الطب الشرعي لبيان مابه من إصابات وتعذر عرض الزوجة والابن لعدم استقرار حالتهما واستمرار احتجازهم بالعناية المركزة بمركز الحروق بمستشفى كفرالزيات العام تحت الملاحظة الطبية نظرا لتعدد إصابتهما بالجسم والوجه.

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وكانت قرية كفر المحروق التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية  قد شهدت واقعة  مأساوية بشعة حينما أقدم عاملان على إلقاء ماء نار على جار أحدهم ونجله المعاق ذهنيا وزوجته  أمام المواطنين بالقرية مما أدى لإحداث  إصابات بالغة بهم ونقلهم إلى مركز الحروق بالمستشفى  في حالة خطيرة بسبب معاتبة الأب لصديق جاره بسبب سرعته الزائدة بموتوسيكل أثناء مروره بالشارع


تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد محمد شبل مأمور مركز شرطة كفرالزيات يفيد بوصول ٣ مصابين إلى  مستشفى كفرالزيات العام  وهم كلا من  مرسي القاضي ٥٢ عام موظف بهيئة الإسعاف بكفر الزيات وزوجته حمدية حجازي ٤٨ سنة معلمة بمدرسة كفر المحروق الابتدائية ونجلهم إسماعيل مرسي ٢٠ عام من ذوي الاحتياجات الخاصة ذهنيا وفاقد السمع مصابين بإصابات شديدة بحروق من الدرجات الثلاثة بأنحاء متفرقة من الجسم وتم نقل الزوجة والابن إلى العناية المركزة لاصابتهما البالغة في الوجه وباقي الجسم.

وقرر اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث كفر الزيات لكشف غموض الواقعة ، حيث دلت تحريات المباحث على أن كلا من المدعو  م ش ٢٠ عام بدون عمل وي ر٢٣ سنة عامل بأحد الأفران خلف ارتكاب الواقعة حيث نشبت مشادة كلامية بين الأب وسكان الشارع  بالقرية بسبب قيام المتهم الأول باستقلال  موتوسيكل مسرعا أثناء سيره بالشارع في طريقه صديقه المتهم الثاني ومصدرا أصوات مثيرة وخشية الأب من تسبب ذلك في دهس ابنه الفاقد للسمع حيث نشبت مشادة بينهما  بسبب طلب الأب من المتهم الأول تهدئة السرعة حتى لا يصاب أحد بأذى.


وعقب ذلك قام المتهمون بإحضار زجاجات معبأة بمادة كاوية  "ماء نار" كان يحتفظ بها المتهم الثاني بمنزله وإلقائها على المجني عليهم في الشارع مما أدى لإحداث إصاباتهم البالغة بهم  وفروا هاربين.


وتمكن الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث كفر الزيات ومعاونيه من ضبط المتهمين في الحادث وزجاجات المادة الكاوية المستخدمة في الحادث وتم إحالتهم إلى النيابة التى باشرت التحقيق تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفر الزيات الذي قرر حبس المتهمين  أيام على ذمة التحقيق.

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