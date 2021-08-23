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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان تنظم ندوة تعريفية بمنظومة التأمين الصحى الشامل بهيئة الآثار

جانب من الندوة التعريفية
جانب من الندوة التعريفية لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، متمثلة فى إدارة التوعية والإعلام، اليوم، الاثنين، ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحى الشامل مع العاملين بهيئة آثار أسوان، فى إطار الاستعداد لتطبيق المنظومة بأسوان، فى إطار مواصلة فريق الإعلام والتوعية بمديرية الشئون الصحية فى أسوان، أنشطة التوعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.

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وتضمنت الندوات التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات.

وفى سياق آخر، بدأ الدكتور مصطفى عبد المحسن، مدير إدارة أسوان الصحية، بالتعاون مع فريق إشراف الإدارة، فى أعمال تقييم لفريق التمريض بالإدارة لتحديد الكوادر المناسبة لترشيحهم للعمل داخل المنظومة، وتحديد الحاجات التدريبية لهم، حرصا على تقديم أفضل خدمه طبية فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

 

كما يأتى ذلك فى إطار الجهود المكثفة استعداداً للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، وأشرف على عقد الندوات أحمد عطية مدير الإعلام بالمديرية ومنسق فريق التوعية والإعلام، والدكتورة هبة الله حجاجى، عضو فريق التوعية والإعلام.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان علي سرعة الإنجاز في تنفيذ المشروعات العديدة التي يقوم بها الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان حيث جاء ذلك أثناء اجتماع المحافظ باللواء محمد جرانة رئيس جهاز التعمير لقطاع جنوب الصعيد ، وبحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ، واللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، علاوة على مديرى الجهات المعنية .

 

تناول الاجتماع إستعراض معدلات التنفيذ لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطوير الشامل للريف المصرى " حياة كريمة " داخل مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة والتي يساهم الجهاز في تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية وتتضمن إنشاء 30 مجمع للخدمات ، بجانب العديد من المشروعات الأخرى من أبرزها إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم وبتكلفة 600 مليون جنيه لتحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان مديرية الشئون الصحية بأسوان اخبار المحافظات

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