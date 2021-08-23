الدوري الفرنسي.. مشاهد مؤسفة في مباراة نيس ومارسيليا

شهدت مباراة نيس ضد ضيفه أولمبيك مارسيليا، أمس، الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، أحداث شغب، أدت لإلغاء المباراة في الدقيقة 75، بعد مشاجرة بين لاعبي الأخير وجماهير صاحب الأرض التي اقتحمت الملعب.

البداية.. ألقت جماهير نيس، قوارير مياه على ديميتري باييه، نجم مارسيليا، عندما كان في طريقه لتنفيذ ركلة ركنية، ورد اللاعب بإلقاء قارورة تجاه المشجعين، وهو ما أدى إلى اشتعال الأحداث.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، إنها ستبدأ التحقيق في أحداث مباراة نيس ومارسيليا، الأربعاء المقبل، بعد إلغاء اللقاء أمس الأحد بسبب شغب الجماهير.

وأكدت الرابطة أنها استدعت ممثلي الفريقين لحضور التحقيقات.

Pitch invasion by fans during Nice-Marseille pic.twitter.com/s0drLdN97b — 🚽。 (@gexmsvivi) August 22, 2021

Wild fan footage from the incident during Nice vs. Marseille yesterday 😲



Dimitri Payet threw bottles back into the crowd after being hit by one while trying to take a corner.



(via @Floo_177)pic.twitter.com/pXVDL8N7PV — ESPN FC (@ESPNFC) August 23, 2021

ودخل جان بيير ريفير رئيس نيس، ونظيره بابلو لونجوريا رئيس مارسيليا، في خلاف بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين.

وأوضح لونجوريا في بيان نشره موقع مارسيليا أن لاعبيه قرروا عدم العودة لأرضية الملعب، خوفًا على سلامتهم بعد الاعتداء عليهم، رغم قرار الاتحاد الفرنسي باستئناف المباراة عقب تعليقها.

وذكر لونجوريا "إنها المرة الثانية بالفعل التي نشهد فيها ذلك بعد مونبلييه"، في إشارة إلى المباراة التي أقيمت قبل أسبوعين في تلك المدينة وتوقفت لعدة دقائق بسبب رشق عدد من لاعبي مارسيليا.

وأبرز أن الاتحاد قرر استئناف مباراة نيس ومارسيليا، رغم أن لاعبي الأخير رفضوا العودة إلى أرضية الملعب، بسبب الخوف على سلامتهم بعد تعرضهم لاعتداء.

من جانبه، أوضح رئيس مارسيليا أن الحكم فضل إنهاء المباراة تمامًا بداعي عدم توفر الأمان، لكن الاتحاد قرر من أجل النظام العام، استئناف اللقاء، الأمر الذي لم يكن مقبولًا بالنسبة لهم.