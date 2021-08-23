عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الفرنسي.. مشاهد مؤسفة في مباراة نيس ومارسيليا

مشاهد مؤسفة في مباراة
مشاهد مؤسفة في مباراة نيس ومارسيليا

شهدت مباراة نيس ضد ضيفه أولمبيك مارسيليا، أمس، الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، أحداث شغب، أدت لإلغاء المباراة في الدقيقة 75، بعد مشاجرة بين لاعبي الأخير وجماهير صاحب الأرض التي اقتحمت الملعب.

البداية.. ألقت جماهير نيس، قوارير مياه على ديميتري باييه، نجم مارسيليا، عندما كان في طريقه لتنفيذ ركلة ركنية، ورد اللاعب بإلقاء قارورة تجاه المشجعين، وهو ما أدى إلى اشتعال الأحداث.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، إنها ستبدأ التحقيق في أحداث مباراة نيس ومارسيليا، الأربعاء المقبل، بعد إلغاء اللقاء أمس الأحد بسبب شغب الجماهير.

وأكدت الرابطة أنها استدعت ممثلي الفريقين لحضور التحقيقات.

 

ودخل جان بيير ريفير رئيس نيس، ونظيره بابلو لونجوريا رئيس مارسيليا، في خلاف بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين.

وأوضح لونجوريا في بيان نشره موقع مارسيليا أن لاعبيه قرروا عدم العودة لأرضية الملعب، خوفًا على سلامتهم بعد الاعتداء عليهم، رغم قرار الاتحاد الفرنسي باستئناف المباراة عقب تعليقها.

وذكر لونجوريا "إنها المرة الثانية بالفعل التي نشهد فيها ذلك بعد مونبلييه"، في إشارة إلى المباراة التي أقيمت قبل أسبوعين في تلك المدينة وتوقفت لعدة دقائق بسبب رشق عدد من لاعبي مارسيليا.

وأبرز أن الاتحاد قرر استئناف مباراة نيس ومارسيليا، رغم أن لاعبي الأخير رفضوا العودة إلى أرضية الملعب، بسبب الخوف على سلامتهم بعد تعرضهم لاعتداء.

من جانبه، أوضح رئيس مارسيليا أن الحكم فضل إنهاء المباراة تمامًا بداعي عدم توفر الأمان، لكن الاتحاد قرر من أجل النظام العام، استئناف اللقاء، الأمر الذي لم يكن مقبولًا بالنسبة لهم.

الدوري الفرنسي احداث شغب مارسيليا نيس واقعة نيس ومارسيليا

ترشيحاتنا

"التعليم": لا دخول للعاملين بالمنظومة لمقر العمل إلا بعد تلقي لقاح كورونا

برعاية السيدة انتصار السيسي.. وزير الرياضة يشهد إطلاق فعاليات مسابقة بداية حلم

زيادة إيرادات قناة السويس .. تأثير غير متوقع على «العملة الصعبة»

سعر ومواصفات سيارة جيب 2022 الجديدة

ارتفاع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم الاثنين.. تعرف على التفاصيل

الدوري الفرنسي.. مشاهد مؤسفة في مباراة نيس ومارسيليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في حالة نضال الشافعي الصحية

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح للمنتخب بسبب كورونا.. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا

أزهري يعلق على واقعة رفض فتيات تغسيل سيدة متوفاة لا تصلي

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

فيديوجراف.. حالته حرجة .. نضال الشافعي يتعرض لأزمة صحية شديدة

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحة ..ما القصة؟

توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والجونة والزمالك والإنتاج الحربي بالدوري

فيديوجراف| قلبه كبير.. سعد الصغير يتبنى طفلين خلال بث مباشر

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ