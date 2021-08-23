عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 40 شيشة وغلق مقاهٍ في حملات بالغربية

ضبط ٤٠ شيشة وغلق
ضبط ٤٠ شيشة وغلق عدد من المقاهي والكافتيريات في حملات بالغرب

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم ، بجولة تفقدية استمرت ٦ ساعات لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بمراكز المحلة وسمنود وطنطا.

 

شملت الجولة تفقد قرى " صفط تراب ، أبو وافي ، عياش، شبرا ملكان ،محلة حسن، ميت السراج، محلة القصب، بشبيش، دمرو، منشأة الأمراء" كما شملت الجولة تفقد حي أول وثان المحلة وحي أول وثاني طنطا إلى جانب تفقد أعمال إنشاء الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة ومسار العائلة المقدسة بسمنود.

 

محافظ الغربية يستقبل السفير التنزاني لتبادل الخبرات الزراعية

وخلال الجولة وجه المحافظ بغلق عدد من المقاهي والكافتيريات لتقديمها الشيشة وعدم إتباع القواعد والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حيث تم مصادرة عدد ٤٠ شيشة بنطاق مركز المحلة، كما وجه برفع كافة الإشغالات التي تعيق الطري ورفع كافة المخلفات.

 

واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء المجزر النصف آلي بقرية شبشير الصحة بمركز طنطا، حيث تابع المحافظ أعمال تركيب المعدات والانتهاء من أعمال مرافق المياه والكهرباء.

ضبط ٤٠ شيشة وغلق عدد من المقاهي والكافتيريات في حملات بالغربية

IMG-20210823-WA0018
IMG-20210823-WA0018
IMG-20210823-WA0020
IMG-20210823-WA0020
IMG-20210823-WA0022
IMG-20210823-WA0022
IMG-20210823-WA0017
IMG-20210823-WA0017
IMG-20210823-WA0021
IMG-20210823-WA0021
أعمال النظافة رفع المخلفات والإشغالات اخبار الغربية اخبار المحافظات أخبار محافظة الغربية

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يوجه باستخدام مقر حي ثالث طنطا لتطعيم المسافرين ضد كورونا

محافظ الغربية يستقبل السفير التنزاني لتبادل الخبرات الزراعية

وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان مشروعات "حياة كريمة" بكفر نواى

ترشيحاتنا

المتحف القومى للحضارة يستقبل وزير خارجية صربيا

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر

3 ملايين جنيه غرامة تشغيل مواقع صحفية وإعلامية بدون ترخيص

هيومن رايتس تفضح ممارسات طالبان.. وتدعو أمريكا والناتو لتدخل عاجل

دبلوماسي صيني: نستبعد تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان

القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة: أمريكا تستبدل العلماء بأفراد المخابرات لتتبع منشأ كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

تطور جديد في حالة نضال الشافعي الصحية

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح للمنتخب بسبب كورونا.. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

الموجة الرابعة والتطعيم الإلزامي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس عن كورونا

فيديوجراف.. حالته حرجة .. نضال الشافعي يتعرض لأزمة صحية شديدة

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحة ..ما القصة؟

توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والجونة والزمالك والإنتاج الحربي بالدوري

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

اﻟﻤﺰﻳﺪ