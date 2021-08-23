ضبط 40 شيشة وغلق مقاهٍ في حملات بالغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم ، بجولة تفقدية استمرت ٦ ساعات لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بمراكز المحلة وسمنود وطنطا.

شملت الجولة تفقد قرى " صفط تراب ، أبو وافي ، عياش، شبرا ملكان ،محلة حسن، ميت السراج، محلة القصب، بشبيش، دمرو، منشأة الأمراء" كما شملت الجولة تفقد حي أول وثان المحلة وحي أول وثاني طنطا إلى جانب تفقد أعمال إنشاء الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة ومسار العائلة المقدسة بسمنود.

وخلال الجولة وجه المحافظ بغلق عدد من المقاهي والكافتيريات لتقديمها الشيشة وعدم إتباع القواعد والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حيث تم مصادرة عدد ٤٠ شيشة بنطاق مركز المحلة، كما وجه برفع كافة الإشغالات التي تعيق الطري ورفع كافة المخلفات.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء المجزر النصف آلي بقرية شبشير الصحة بمركز طنطا، حيث تابع المحافظ أعمال تركيب المعدات والانتهاء من أعمال مرافق المياه والكهرباء.

ضبط ٤٠ شيشة وغلق عدد من المقاهي والكافتيريات في حملات بالغربية

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