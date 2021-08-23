عرض الموسم الثالث من مسلسل Succession .. أول أكتوبر

تبدأ قناة HBO عرض الموسم الثالث من المسلسل الدرامي الكوميدي Succession ، الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار جزأيه الأول والثاني، ونال العديد من الجوائز والترشيحات.

وتأخر تصوير الموسم الثالث من Succession فترة طويلة بسبب جائحة كورونا، لكن الشركة المنتجة أعلنت عن طرحه للعرض بعد حوالي شهر من الآن.

سيبدأ عرض مسلسل Succession أول أكتوبر المقبل، وينضم إلى فريقه عدد كبير من الممثلين من بينهم أدريان برودي، ألكساندر سكارجارد، هوب ديفيس، وإيلا رومف.

وفاز مسلسل Succession بسبعة جوائز إيمي عن موسمه الثاني على رأسها جائزة أفضل مسلسل درامي، وهي نفس الجائزة التي نالها في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، كما نال العديد من ترشيحات البافتا.

مسلسل Succession من بطولة برايان كوكس، سارة نوك، جيريمي سترونج، آلان روك، جاستن لوبي، ماثيو مكفادين، نيكولاس براون.

تدور أحداثه حول أزمة الخلافة في عائلة أمريكية غنية، يحاول الابن الأكبر تولي منصب أبيه ويكون على رأس الطاولة، لكن والده يتراجع عن قرار التنحي، ما يتسبب في العديد من المشكلات والمؤامرات داخل العائلة التي تمتلك أكبر شركة إعلامية وترفيهية في العالم.