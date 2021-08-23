عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض الموسم الثالث من مسلسل Succession .. أول أكتوبر

بوستر مسلسل Succession
بوستر مسلسل Succession

تبدأ قناة HBO عرض الموسم الثالث من المسلسل الدرامي الكوميدي Succession ، الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار جزأيه الأول والثاني، ونال العديد من الجوائز والترشيحات. 

 

وتأخر تصوير الموسم الثالث من Succession فترة طويلة بسبب جائحة كورونا، لكن الشركة المنتجة أعلنت عن طرحه للعرض بعد حوالي شهر من الآن. 

 

سيبدأ عرض مسلسل Succession أول أكتوبر المقبل، وينضم إلى فريقه عدد كبير من الممثلين من بينهم أدريان برودي، ألكساندر سكارجارد، هوب ديفيس، وإيلا رومف. 

 

وفاز مسلسل Succession بسبعة جوائز إيمي عن موسمه الثاني على رأسها جائزة أفضل مسلسل درامي، وهي نفس الجائزة التي نالها في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، كما نال العديد من ترشيحات البافتا. 

 

مسلسل Succession  من بطولة برايان كوكس، سارة نوك، جيريمي سترونج، آلان روك، جاستن لوبي، ماثيو مكفادين، نيكولاس براون.

 

تدور أحداثه حول أزمة الخلافة في عائلة أمريكية غنية، يحاول الابن الأكبر تولي منصب أبيه ويكون على رأس الطاولة، لكن والده يتراجع عن قرار التنحي، ما يتسبب في العديد من المشكلات والمؤامرات داخل العائلة التي تمتلك أكبر شركة إعلامية وترفيهية في العالم.

Succession موعد عرض Succession جوائز الإيمي البافتا أزمة جائحة كورونا

ترشيحاتنا

المتحف القومى للحضارة يستقبل وزير خارجية صربيا

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر

3 ملايين جنيه غرامة تشغيل مواقع صحفية وإعلامية بدون ترخيص

هيومن رايتس تفضح ممارسات طالبان.. وتدعو أمريكا والناتو لتدخل عاجل

دبلوماسي صيني: نستبعد تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان

القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة: أمريكا تستبدل العلماء بأفراد المخابرات لتتبع منشأ كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

تطور جديد في حالة نضال الشافعي الصحية

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح للمنتخب بسبب كورونا.. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

الموجة الرابعة والتطعيم الإلزامي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس عن كورونا

فيديوجراف.. حالته حرجة .. نضال الشافعي يتعرض لأزمة صحية شديدة

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحة ..ما القصة؟

توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والجونة والزمالك والإنتاج الحربي بالدوري

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

اﻟﻤﺰﻳﺪ