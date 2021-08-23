عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير خارجية صربيا يهدي وكيل الأزهر أول نسخة من القرآن بـ اللغة الصربية

وزير خارجية صربيا
وزير خارجية صربيا يهدي وكيل الأزهر نسخة من القرآن

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، السيد نيكولا سيلاكوفيتش، وزير خارجية جمهورية صربيا خلال زيارته للقاهرة.

 

قال الدكتور الضويني إن الأزهر يسعى إلى نشر الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية حول العالم، مشيرًا إلى حرص فضيلة الإمام الأكبر على دفع الحوار بين أتباع الأديان لتحقيق السلام والتعايش السلمي بين الجميع وهو ما تأكد من خلال زياراته الخارجية المتعددة والتي توجت بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، لتكون بمثابة تدشين لعهد جديد من التسامح والإخاء وإعلاء قيم الإنسانية والسلام والحوار البناء بين أتباع الأديان.

 

وأكد الدكتور الضويني أن الأزهر يرفض كل أشكال التطرف والعنف، ويسخر كل جهوده للتصدي لها على أرض الواقع من خلال مؤسساته التي أنشأها خصيصا لتلك المهمة، والمتمثلة في مرصد الأزهر العالمي للرصد والفتوى، والتي تعمل ليل نهار على رصد الأفكار المتطرفة والرد عليها وتفنيدها، مؤكدا أن الأزهر على استعداد تام لتوفير البرامج التدريبية المناسبة لأئمة صربيا، لتزويدهم بالمنهج الأزهري الوسطي الذي يساعدهم على تعزيز روح الإخاء والتعايش والاندماج الإيجابي.

 

وأضاف الدكتور الضويني أن الأزهر لديه الكثير من التجارب الجادة التي تؤكد دوره الرائد في مكافحة التطرف وتتبع فتاوى الجماعات المتطرفة والرد عليها تماشيا مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى حرص الأزهر على التواصل المستمر مع الأئمة المسلمين في أوروبا لينشروا الصورة الحقيقية للإسلام في أوروبا والغرب.

 

من جانبه، أكد وزير خارجية صربيا أن بلاده تكن الاحترام والتقدير للأزهر الشريف ولفضيلة الإمام الأكبر، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأزهر وعلاقاته بالمجتمعات المسلمة في صربيا، مشيرا إلى أن زياراته للدول الإسلامية وتعامله مع الكثير من القادة الذي أكد له أن الإسلام دين يدعو إلى التسامح والتعايش السلمي، وهو ما انعكس على ما شهدته دولته مؤخرا من انفتاح على أتباع الديانات المختلفة ومنها الإسلام، والسماح للمسلمين بممارسة شعائر دينهم بكل حرية.

 

وفي نهاية اللقاء أهدى وكيل الأزهر للسيد وزير خارجية صربيا نسخة من كتاب ذاكرة الأزهر باللغة الإنجليزية، كما أهدى وزير خارجية جمهورية صربيا لوكيل الأزهر أول نسخة من القرآن الكريم تكتب باللغة الصربية والتي تعود للقرن التاسع عشر، كما قام السيد سيلاكوفيتش بزيارة إلى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وأبدى إعجابه بآلية تصدي المرصد للدعاوى المتطرفة، وحماية الشباب من الانخداع بالأفكار المغلوطة والمتشددة.

IMG-20210823-WA0093
IMG-20210823-WA0093
IMG-20210823-WA0094
IMG-20210823-WA0094
الأزهر الخارجية وكيل الأزهر الجماعات المتطرفة الأخوة الإنسانية مشيخة الأزهر وثيقة الأخوة الإنسانية وزير خارجية صربيا

ترشيحاتنا

المتحف القومى للحضارة يستقبل وزير خارجية صربيا

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر

3 ملايين جنيه غرامة تشغيل مواقع صحفية وإعلامية بدون ترخيص

هيومن رايتس تفضح ممارسات طالبان.. وتدعو أمريكا والناتو لتدخل عاجل

دبلوماسي صيني: نستبعد تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان

القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة: أمريكا تستبدل العلماء بأفراد المخابرات لتتبع منشأ كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

تطور جديد في حالة نضال الشافعي الصحية

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح للمنتخب بسبب كورونا.. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

الموجة الرابعة والتطعيم الإلزامي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس عن كورونا

فيديوجراف.. حالته حرجة .. نضال الشافعي يتعرض لأزمة صحية شديدة

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحة ..ما القصة؟

توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والجونة والزمالك والإنتاج الحربي بالدوري

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

اﻟﻤﺰﻳﺪ