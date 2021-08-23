عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد صبحى يسجل 10 أغنيات لمسرحيته الجديدة "نجوم الظهر"

محمد صبحى
محمد صبحى

سجل الفنان محمد صبحى 10 أغنيات لمسرحيته الجديدة “نجوم الظهر” التي من المقرر أن تعرض في سبتمبر المقبل على مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل.

ويتعاون في هذه الأغاني الشاعر عبد الله حسن، ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ومهندس الصوت محمد جودة، وتم تسجيل الأغاني باستديو التكامل.

الفن الهابط 

ونشر الفنان محمد صبحى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه محاربته للفن الهابط ومقاطعته له.

وقال محمد صبحى: "سأظل أطالب بمقاطعة الفن الهابط، الذي يهدم العقول ويشوه الوجدان، لا تجعلوا جيوب المنتجين تمتلئ بالملايين فيقدموا المزيد".

محمد صبحى وصفاء أبو السعود 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت فعاليات مهرجان الفنون المسرحية الثالث لطلاب التعليم بكل مراحله على مستوى الجمهورية وذلك بمسرح المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، يأتي ذلك بحضور الفنان محمد صبحي والفنانة صفاء أبو السعود والدكتورة إلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم.

وعلى هامش المهرجات، قال الفنان محمد صبحي: وزارة التربية والتعليم مشكورة على اهتمامها بعودة المسرح لبناء الإنسان خاصة بالتزامن مع ظهور مواد فنية تهدم أخلاقياتنا المصرية خلال السنوات الاخيرة.

محمد صبحى: سأظل أطالب بمقاطعة الفن الهابط

محمد صبحي وصفاء أبو السعود يطلقان مهرجان الفنون المسرحية لطلاب المدارس.. فيديو

وزارة التربية والتعليم

ومن جانبها أكدت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، أن للمسرح أثارا تربوية لا تخفي على أحد حيث يعد دعامة من دعامات الأنشطة المدرسية التي تهتم بها وزارة التربية والتعليم.

وقالت: “يقال إن المسرح أبو الفنون وتتكامل فيه المهارات اللغوية والتعبير الشفهي والتعبير الحركي المعبر، وأن الوزارة لا تهتم به أو تخصص له برامج خاصة”، وأشارت إلى أن هناك فرق مدرسية توفر لها الوزارة جميع المقومات.

وأكدت أنه من أبرز اهداف المسرح المدرسي أن يشعر الطالب بالمتعة ويبسط مواد الدراسة من خلال مسرحة المناهج وينمي الذوق ومهارات التواصل لدى الطالب، وشددت على أن للمسرح المدرسي أهمية في تنمية شخصية الطالب والقيم المختلفة.

وقالت: تسعى الوزارة لتنمية الأنشطة وتطويرها لترتقي بمستقبل طلابها وبناء جيل واعي من الطلاب، فالمسرح يخلق إنسان مختلف وطالب مختلف عن باقي الطلاب، فمواجهة المسرح والجمهور ليست سهلة ولكن الوزارة ساعدت على اكتشاف مواهب من طلاب المدارس قادرين على التعامل مع الأخرين والتعبير عن نفسه ولديهم مهارات العمل الجماعي.

وقامت وزارة التربية والتعليم بتكريم الفنان محمد صبحي والفنانة صفاء أبو السعود خلال فعاليات المهرجان.

محمد صبحي اخبار محمد صبحي اعمال محمد صبحى مسرحيات محمد صبحى مسرحية نجوم الظهر

موضوعات متعلقة

الخطر بيقرب .. محمد مهران يروج لفيلم ماكو

محمد صبحى: سأظل أطالب بمقاطعة الفن الهابط

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق جائزة أبو الحسن سلام للبحث العلمي

منى تتعاون مع أسامة الهندي في أغنية "فيني اللي مكفيني"

ترشيحاتنا

مسار الإنسانية المشترك.. 11 رسالة لـ الطيب وفرنسيس بـ13 لغة

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر الجديد بمصر

الأعلى للجامعات: 229 ألف طالب تقدموا لاختبارات القدرات

تصريح مفاجئ.. روسيا: هناك دفء في العلاقات بين إيران ودول الخليج

بعد توجيه الرئيس.. أشهر مناجم الذهب في مصر وحجم انتاجها

تحرك برلماني عاجل بعد ظهور أول حالة دلتا بلس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وباء كورونا يعصف بـ بريطانيا.. وعقار جديد لعلاج الفيروس

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

دخل العزل.. إصابة طارق العريان بفيروس كورونا.. خاص

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

تطور جديد في حالة نضال الشافعي الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

فيديو

من الرفض إلى القبول.. سميرة عبدالعزيز توافق على العمل مع محمد رمضان .. فيديو

الموجة الرابعة والتطعيم الإلزامي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس عن كورونا

فيديوجراف.. حالته حرجة .. نضال الشافعي يتعرض لأزمة صحية شديدة

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحة ..ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

اﻟﻤﺰﻳﺪ