حزب الله يجر لبنان إلى الحرب.. ماذا يحدث على حدود إسرائيل؟

خلال الأسبوعين الماضيين، اندلعت التوترات على الحدود اللبنانية مع الكيان الصهيوني بعد هدوء نسبي ساد لحوالي 15 عاما، ما يشير إلى أن هذا الأمر قد لا يستمر، وأن الأوضاع قد تعود للاشتعال مجدداً.

وفي مقال نشرته صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، قال الكاتب الإسرائيلي جان لوب سمعان إنه على مدى الأسبوعين الماضيين، اندلعت التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وببطء ولكن بثبات، وقال إن الوضع الراهن الذي ساد منذ حرب عام 2006 بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، آخذ في التآكل ويزداد خطر اندلاع صراع جديد.

وفي 4 أغسطس - بعد عام واحد بالضبط من انفجار مرفأ بيروت - أطلق صاروخان على إسرائيل من جنوب لبنان. سقط أحدهما في منطقة مفتوحة بينما تم اعتراض الآخر بواسطة نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية". ولم يتبن أحد الهجوم، رغم أن مصادر لبنانية نسبته إلى فصائل فلسطينية لم تسمها متمركزة في المنطقة. ورد سلاح الجو الإسرائيلي بضربات جوية. وردا على ذلك أطلق حزب الله 19 صاروخا من تلقاء نفسه في اليوم التالي، استهدفت جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مزارع شبعا المحتلة.

وأضاف الكاتب الإسرائيلي، أن صواريخ حزب الله لم تؤد إلى مزيد من التصعيد، وتم تدمير 10 منها من قبل الدفاع الجوي الإسرائيلي بينما سقط الباقي في مناطق غير مأهولة بالسكان. ومع ذلك، فأشارت هذه الضربات الانتقامية إلى وتيرة تنذر بالخطر في الأشهر الأخيرة.

وخلال صراعها مع حماس في غزة قبل ثلاثة أشهر، تعرضت إسرائيل لثلاث موجات من الهجمات الصاروخية من جنوب لبنان. كان عدد القذائف - 13 - محدودًا ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وبالمثل، في 20 يوليو، أطلقت صواريخ على إسرائيل من نفس الموقع، بعد يوم من غارة جوية إسرائيلية على حلب استهدفت انتشارًا لحزب الله و الحرس الثوري الإيراني.

وتُلاحظ هذه الحوادث بشكل متزايد الآن لأن الحدود اللبنانية الإسرائيلية كانت هادئة نسبيًا لمدة 15 عامًا.

وخلال الحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990، كان جنوب البلاد ساحة معركة للقوى الإقليمية، بينما أدت الصراعات اللاحقة بين إسرائيل وحزب الله إلى مقتل العديد من الأشخاص. لكن منذ عام 2006، يبدو أن كلا الجانبين اعترفا بقدرة الطرف الآخر على إلحاق أضرار مدمرة. ومكّن الردع المتبادل من بقاء الوضع الراهن على حاله على الرغم من ظهور أزمات إقليمية أخرى مثل الحرب الأهلية السورية. وتبادلت إسرائيل وحزب الله بشكل روتيني إطلاق النار داخل سوريا على مدى السنوات العشر الماضية، خاصة في المنطقة المحيطة بهضبة الجولان، لكن يبدو أن كلا الجانبين كان لديهما تفاهم ضمني للحفاظ على هدوء الأمور داخل لبنان.

ووفر هذا للبنان أطول فترة هدوء مع إسرائيل منذ انتهاء الحرب الأهلية. على الرغم من ذلك، يمكن أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى زعزعة الأمور. على وجه التحديد، هناك ثلاثة أسئلة حول تبادل إطلاق النار هذا الشهر تحتاج إلى دراسة.

أولاً، لم يتحمل حزب الله المسؤولية عن هجمات 4 أغسطس. كما أنه لم يعلن ذلك فيما يتعلق بضربات مايو، على الرغم من وجود أسباب للشك في أن تكون أي جماعة أخرى مسؤولة. وبالنظر إلى قبضة حزب الله السياسية على جنوب لبنان، فمن غير المرجح أن تتمكن ميليشيا فلسطينية صغيرة من إطلاق الصواريخ على إسرائيل دون علمها وموافقتها. في حين أن مثل هذا السيناريو قد يعني أن حزب الله لا يسيطر بشكل كامل على معقله التاريخي، فإن هذه النظرية تتعارض مع التقييمات التي أجرتها وكالات الاستخبارات الغربية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

والسؤال إذن هو، ماذا سيسمح حزب الله لمنظمة أخرى بشن هجوم على إسرائيل ويخاطر بوقوعها في صراع أوسع. وربما تكون هذه طريقة للمجموعة لاختبار الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت ومعرفة مدى التزام خليفة بنيامين نتنياهو بالحفاظ على الوضع الراهن. اشتباكات حزب الله مع جيش الاحتلال الإسرائيلي تخدم أغراضه الداخلية أيضًا. وتميل الجماعة إلى الإشارة إلى توتراتها مع إسرائيل لتبرير الترسانة التي تمتلكها تحت تصرفها، على الرغم من أن بعض السياسيين في بيروت طالبوا بنزع سلاح الجماعة.

ومع ذلك، يبدو أن حزب الله قد أنفق الكثير من رأسماله السياسي والاجتماعي داخل لبنان. وهو بلا شك قادر على شل العملية السياسية في بيروت - كما فعل من خلال منع تشكيل حكومة تكنوقراطية حقيقية خلال الأشهر العديدة الماضية. لكن تدخل حزب الله العسكري في سوريا وقضايا الفساد التي تورط فيها أعضائه والعقوبات الاقتصادية المفروضة على لبنان أضعفت الحركة التي تدعي قيادتها. ويتجلى الاستياء الشعبي في لبنان تجاه حزب الله من خلال الاشتباكات الأخيرة بين مقاتليه وسكان قرية الشوية الدرزية، عندما اعترض مدنيون الشاحنة التي كانت الجماعة يستخدمها لإطلاق الصواريخ على إسرائيل بعد أن انجرها مدنيون إلى مرمى النيران. وتم إرجاع الشاحنة في النهاية، لكن مثل هذه الحادثة لم تكن لتتصور قبل عقد من الزمن.

وهذا يقودنا إلى القضية الثالثة والأكثر أهمية الناشئة عن التطورات الأخيرة في جنوب لبنان: استراتيجية إيران لحزب الله. ويلعب الحرس الثوري الإيراني دورًا مركزيًا في تمويل وتدريب حزب الله، الذي لا يمكنه اتخاذ قرارات عسكرية كبرى دون التشاور المسبق مع طهران. هنا، يشير توقيت الهجمات إلى وجود تنسيق بين حزب الله والحرس الثوري الإيراني. وتم إطلاق الصواريخ بعد أيام قليلة من الهجوم على سفينة إسرائيلية، ميرسر ستريت، عبر المياه الدولية قبالة سواحل عمان. وعلى الرغم من الإدانة السريعة لإيران من قبل كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، نفت إيران أي مسؤولية عن الهجوم. لكن تزامن هذه الأحداث ليس من قبيل الصدفة، لا سيما أنه يحدث في وسط انتقال سياسي في طهران، حيث تولى إبراهيم رئيسي الرئاسة في 3 أغسطس. اختبار عزم الحكومة الإسرائيلية (وامتدادا للإدارة الأمريكية).

وهذا يترك لبنان في حالة يرثى لها. يشير تزايد تبادل الصواريخ مع إسرائيل في الأشهر الأخيرة إلى توتر الجانبين. وتعكس هذه التوترات حينما قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس في وقت سابق من هذا الشهر إن:"الوضع في لبنان متزعزع. يمكننا أن نجعله أكثر هشاشة". مثل هذا التصريح الفظ كان يهدف إلى ردع حزب الله عن "اختبار" استعداد إسرائيل. في هذا السياق، فإن خطر التصعيد غير المقصود مرتفع.

ولذلك، فإن المحادثات الجارية في الأمم المتحدة في نيويورك بشأن تجديد ولاية اليونيفيل - التي من المقرر أن تنتهي في نهاية أغسطس - هي محادثات حاسمة. بالنظر إلى التطورات الأخيرة، سيكون وجود قوة الأمم المتحدة القوية في المنطقة أمرًا حاسمًا في منع الاشتباكات المستقبلية.