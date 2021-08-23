بسبب الحجاب.. الجمهور يهاجم الفنانة البحرينية شيلاء سبت

تسببت الفنانة البحرينية شيلاء سبت في غضب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت مرتدية الحجاب في أحد مراكز التسوق دون أن تثبته جيداً على رأسها.

ونشرت شيلاء سبت مقطع فيديو على حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات أثناء جولتها في إحدى مراكز التسوق، موجهة سؤالا إلى الفتيات حول طريقة تثبيت الحجاب دون أن ينزلق أو يسقط.

وظهرت شيلاء سبت في الفيديو وهي لا تستطيع التحكم في الحجاب فوق رأسها منذ بداية دخولها إلى المركز أو تثبيته على شعرها.

شيلاء سبت تتعرض لانتقادات من الجمهور:

وواجهت شيلاء سبت موجة من الانتقادات من قبل الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي ، فكتبت إحداهن ساخرة: "في اختراع اسمه مشبك يمسك الطرحة بس الطرحة بتكون للمحجبات اللي بتستر الشعر كامل مش بتتلف علي ربع الراس الخلفي لله والنص الامامي يكون مكشوف لخلق الله".

وعلقت متابعة أخرى: “استري رقبتك عشان تثبت الشيله وما تطيح”.

يذكر أن آخر أعمال شيلاء سبت، مسلسل كحل أبيض تأليف نور وليد الحجة ومحمد الحشكي، والذي شاركت فيه إلى جانب كلاً من العنود سعود، تركي اليوسف، جورج قبيلي، طارق النفيس، فارس الخالدي وغيرهم .

ومسلسل كنا أمس، تأليف يوسف إبراهيم و إخراج محمد جمعة، ومثلت فيه إلى جانب نخبة من نجوم الدراما الخليجية، منهم ميساء مغربي، خالد أمين، حسين المهدي، محمد العلوي، أبرار سبت، دانة آل سالم وغيرهم.