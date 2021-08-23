البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية صربيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ظهر اليوم وزير الخارجية الصربي H. E. Mr. Nikola Selakovic والوفد المرافق له، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر التي بدأت أمس، التي حرص خلالها على لقاء قداسة البابا وزيارة دير القديس الأنبا بيشوي، والتعرف على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ونقل الوزير الصربي تحيات رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش. وكذلك بطريرك الكنيسة الصربية الأرثوذكسية البطريرك بورفيريوس.

تحدث قداسة البابا خلال اللقاء عن تاريخ الكنيسة القبطية وعن وحدتنا الوطنية حيث يعيش جميع المصريين حول نهر النيل بروح الأسرة الواحدة.

وأشار قداسة البابا إلى رغبته في دعوة بطريرك الكنيسة الصربية لزيارة الكنيسة القبطية وأعرب الضيف الصربي عن سعادته بذلك.

وفي ختام الزيارة قدم وزير خارجية صربيا هدية تذكارية لقداسة البابا في ختام زيارته لقداسته في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.



