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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية صربيا

قداسة البابا يقدم
قداسة البابا يقدم هدية تذكارية لوزير الخارجية الصربي في ختام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ظهر اليوم وزير الخارجية الصربي H. E. Mr. Nikola Selakovic والوفد المرافق له، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر التي بدأت أمس، التي حرص خلالها على لقاء قداسة البابا وزيارة دير القديس الأنبا بيشوي، والتعرف على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ونقل الوزير الصربي تحيات رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش. وكذلك بطريرك الكنيسة الصربية الأرثوذكسية البطريرك بورفيريوس.

تحدث قداسة البابا خلال اللقاء عن تاريخ الكنيسة القبطية وعن وحدتنا الوطنية حيث يعيش جميع المصريين حول نهر النيل بروح الأسرة الواحدة.

وأشار قداسة البابا إلى رغبته في دعوة بطريرك الكنيسة الصربية لزيارة الكنيسة القبطية وأعرب الضيف الصربي عن سعادته بذلك. 

وفي ختام الزيارة قدم وزير خارجية صربيا هدية تذكارية لقداسة البابا في ختام زيارته لقداسته في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

 

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البابا تواضروس الثاني دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون دير الأنبا بيشوى الكنيسة القبطية الارثوذكسية وزير خارجية صربيا ألكسندر فوتشيتش بطريرك الكنيسة الصربية الأرثوذكسية البطريرك بورفيريوس

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