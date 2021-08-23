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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رسائل الرئيس السيسي من صدى البلد.. الوعي قضيتنا والتعليم والصحة على رأس أولوياتنا.. النمو السكاني يلتهم التنمية.. وندعم الأعمال الدرامية الوطنية الهادفة .. فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الرسائل الهامة، بشأن تعظيم الاهتمام بالثقافة والفن والأعمال الهادفة التي تتصل بوعي المواطن المصري، من خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج « صالة التحرير ».

الرئيس السيسي: الوعي قضيتنا  

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإعلام والثقافة لهم أولوية لدى الدولة، مضيفا أن الدولة ستدعم تقديم عمل فني لتجديد الخطاب الروحي المصري.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الحديث عن تجديد الخطاب الروحي أمرا مهما، متابعا أنه داعم لأي عمل على مستوى الدولة داخل مصر.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أي عمل فني راقٍ سيجذب المشاهدين لمتابعته، مشيرا إلى أن قضيتنا في مصر قضية الوعي.

تجديد الخطاب الروحي

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة مستعدة لتقديم دعم ضخم جدا لإنتاج أعمال فنية لبناء وعي المصريين.

وأشار إلي أن الحديث عن تجديد الخطاب الروحي أمر مهم، متابعا أنا داعم لأي عمل على مستوى الدولة داخل مصر.

الإصلاح عمل الأنبياء والرُسل

وفي سياق آخر، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم في مصر.

وقال إن الأهالي أهم شيء لديهم هو إدخال أبنائهم كليات بعينها، ولا ينظرون إلي عمل أبنائهم بعد التخرج، مؤكدا أن الدولة تقوم بعمل تطوير حقيقي من أجل بناء شخصية حقيقية.

وأضاف "السيسي": "في اعتقادي أكبر قضية تواجهنا هي الوعي"، لافتا: "المصلح لا يمكن أن يكون محل رضا من الآخرين".

وأشار: "تكلفة الإصلاح تكلفة هائلة يدفعها المصلح ولا يمكن أن يكون المصلح محل رضا من الآخرين لأنه يتحدث عكس الطبيعة وعكس المسار الذي يسير عليه الناس، والمصلح هو عمل الأنبياء والرسل".

السيسي يحذر من النمو السكاني  

وأضاف السيسي، أن هدفنا من الإصلاح تغيير الوضع الراهن للأفضل، متابعا: طول ما هناك نمو سكاني بالشكل الكبير لن نشعر بالتطوير والتنمية.

وأكد السيسي: في اعتقادي أكبر قضية تواجهنا هى الوعي، مشيرا إلى أن الدولة مستعدة لتقديم دعم ضخم جدا لتقديم أعمال فنية لبناء وعي المصريين.

عمل فني حاشد مدعوم من الرئيس السيسي

كما عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن دعمه للكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، ضيف الحلقة، في مشروعه الفني لتقديم أعمال فنية تاريخية ودينية هادفة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للكاتب، قائلا :"جهز اللي أنت عايزه وأنا معاك، الدولة تاخد سنوات للتغلب على تحدياتها، وكلامك عن تجديد الخطاب الديني لفت انتباهي".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، :"أنا داعم لك في أي عمل على مستوى الدولة، إذا كان الربح سيكون عائقا أنا معاك، ومع تقديم الدعم الكامل للإبداع".

وأشار السيسي "بطلب منك تعمل عمل تحشد فيه كل الموهبة وكل الفن وتجهزه وتشوف كمان زمايلك، الموهوبين بيعرفوا بعض، قضيتنا قضي الوعي، هدفنا تحصين أبنائنا وشبابنا".

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلامية عزة مصطفى عبد الرحيم كمال صدى البلد

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