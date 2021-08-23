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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزيرة الهجرة تقدم الحل النهائي لأزمة توفير اللقاح المعتمد للعاملين بالخارج

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تهتم كثيرا بملف العمالة المصرية خاصة في منطقة الخليج، موضحة أنهم تلقوا الكثير من الاستغاثات والمناشدات من العمالة المصرية في الكويت.

 

وأضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": “بعدما فتحت الكويت مجال العودة إليها مرة أخرى اشترطت حصول العائدين من العمالة على بعض اللقاحات المتعدة إليها”.. دول الخليج اشترطت الحصول علي لقاح أسترازينكيا وجونسون آند جونسون لعودة العمالة لها".

 

وأشارت إلى أن وزارة الهجرة تلقت استغاثات من بعض العمال الذين حصلوا على اللقاح الصيني، كونه غير معترف به في السعودية والكويت، متابعة أن رئيس الوزراء وجه بضرورة المساعدة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة.


وأكدت نبيلة مكرم، أن الوزارة أتاحت لهذه الشريحة تسجيل بياناتهم إلكترونيا تمهيدا لمنحهم لقاح آخر عبر التعاون مع وزارة الصحة، لافتة إلي أن بعض الدول تشترط حصول العمالة علي جرعة واحدة من لقاح كورونا ودول أخري تشترط جرعتين.

وزيرة الهجرة تتابع تسجيل المسافرين للعمل للحصول على لقاح كورونا


عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا، مع أعضاء غرفة العمليات بوزارة الهجرة؛ لمتابعة تسجيل المسافرين للحصول على اللقاح لأغراض العمل أو الدراسة أو العلاج لمن سبق وتلقى لقاح غير معتمد في دولة السفر، وإعداد قوائم بالبيانات الخاصة بهم، لموافاة وزارة الصحة والسكان بها ليتلقوا لقاح كورونا المتوافق مع اشتراطات الدول المتوجهين إليها، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

استهلت وزيرة الهجرة الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة والتنسيق لتجميع كافة البيانات الخاصة بالمواطنين المسافرين الحاصلين على لقاح غير معتمد لدى الدول المتوجهين إليها، لافتة إلى أن الأولويات في الوقت الحالي للمسافرين بغرض العمل أو الدراسة أو العلاج.

ووجهت وزيرة الهجرة بإعداد قوائم مفصلة بكافة البيانات الخاصة بالمسافرين المسجلين لدى الوزارة حتى تم إرسالها لوزارة الصحة لاتخاذ اللازم بشأن إعطائهم اللقاح المعتمد بالدول المسافرين إليها.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم المواطنين الراغبين في السفر وتلقوا لقاح فيروس كورونا غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة أو العلاج فقط، إلى التسجيل لدى الوزارة واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط التالي: https://forms.gle/8cPmRNRKNnheWUQb7

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