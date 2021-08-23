صفقة القرن تقترب.. تقارير: ريال مدريد يقدم عرضًا لضم مبابي

أكدت تقارير إذاعية، اليوم الاثنين، أن نادي ريال مدريد الإسباني سيقدم عرضًا رسميًا لضم كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت إذاعة راديو مونت كارلو أكدت بأن نادي باريس سان جيرمان أبدى استعداده لبيع كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت إذاعة “ راديو كواترو” الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد تلقت أنباء استعداد باريس سان جيرمان لبيع مبابي، وسيقدمون عرضًا رسميًا لضمه في الساعات المقبلة.

وأشارت الإذاعة أن نادي ريال مدريد سينتظر موافقة باريس سان جيرمان على عرضه لبيع مبابي.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.