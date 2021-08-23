قتلى وجرحى إثر انفجار بمنصة نفطية في خليج المكسيك.. فيديو

قتل 5 أشخاص على الأقل، وأصيب 6 آخرين، جراء الانفجار والحريق الذي وقع في وقت سابق اليوم بإحدى المنصات النفطية التابعة لشركة "بيميكس" في خليج المكسيك.

وقالت شركة "بيميكس" المكسيكية في بيان إن "الحريق الذي اندلع على منصة نفط بحرية في خليج المكسيك أدى إلى وفاة خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين والبحث جار عن مفقودين".

وأوضحت الشركة أن "الحريق وقع أثناء إجراء أعمال صيانة ولم يحدث بسبب عطل في المعدات".

وبثت وسائل إعلامية مقطع فيديو قالت إنه يوثق الحريق بإحدى المناصت النفطية التابعة لشركة "بيميكس" في خليج المكسيك.

NOW - Pemex oil platform ablaze after explosion in the Gulf of Mexico.pic.twitter.com/hyxg7LtQao — Disclose.tv (@disclosetv) August 22, 2021

وأكد أوكتافيو روميرو اوروبيزا، الرئيس التنفيذي للشركة توقف 421 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط من خمس آبار جراء حريق المنصة النفطية.