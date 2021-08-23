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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

المفتاح دخل فى دماغه .. ننشر تقرير الطب الشرعي لضحية نجم ذا فويس كيدز بحلوان

نجم ذا فويس كيدز
نجم ذا فويس كيدز

حصل صدى البلد على تقرير  مصلحة الطب الشرعي في واقعة تعدى نجم ذا فويس كيدز على  طفل بمنطقة حلوان بواسطة مفتاح فى رأسه.

وخلصت نتيجة الفحص إلى الآتى:

 

١- تغيرت المعالم الأصلية لإصابات الطفل المدعو/ حسن شريف محسن بما طرأ عليها من تدخل جراحي كانت تستدعيه حالته لإسعافه وتطورت التئامه ومضى الوقت إلا أنه وحكما على ما تم الاطلاع عليه من أوراق علاجه وتوقيع الكشف الشرعي عليه فإن إصابة المذكور الأصلية كانت ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض ايا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل الرواية الواردة بالأوراق ( الضرب باستخدام مفاتيح معدنية مثبته بميدالية استقر منها جسم معدني مفتاح السيارة ) بفروة الرأس وتم رفعه وإزالته ) وتاريخ كالمثبت بالاوراق.

۲- إصابة المجنى عليه المشاهدة والمثبتة بأوراق العلاج ( في مقتل ).

۳- لم تستقر حالة المذكور بعد ولبيان عما إذا كان قد تخلف لديه من جراء أصابته عاهة مستديمة من عدمه نرى إعادة عرضه علينا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الكشف الطبي عليه على أن يكون مصحوبا بتقرير أشعة رنين مغناطيسي حديث على الدماغ وكذا تقرير رسم مخ حديث.

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وفى ذلك قال عبدالرازق مصطفى المحامى والباحث القانونى وعضو بالائتلاف المصرى لحقوق الطفل ومحام المجني عليه، إن الاتهام الموجه حتى الآن من قبل النيابة العامة الشروع في قتل موكله.

وأضاف مصطفى أن التقرير الطبي وقف تفصيلا علي خطورة الإصابة التي خلفها المتهم للمجني عليه ، وسوف يتم عرض المجني عليه للنيابة مرة أخرى للوقوف علي إذا كانت الأصابة خلفت عاهة مستديمة من عدمه.

 

وأكد أن المتهم معترف بالجريمة تفصيلا من خلال التحقيقات ولم ينكرها ،بل وجاءت شهادة الشهود مؤيدة لأقوال المتهم ولم تنفيها.

 

وأضاف أن الاتهام الموجه للطفل المتهم يستوجب عقوبته بموجب القانون المصري للطفل الإيداع بوضعه داخل أحد المؤسسات العقابية لأنه لم يتخط الـ ١٥ عاما.

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نجم ذا فويس كيدز طفل ذا فويس كيدز حلوان الطب الشرعى التحقيقات النيابة العامة

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