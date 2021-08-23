رسالة من رئيس الصين : مستعدون للتعاون بعمق في مجال الاقتصاد الرقمي

بعث الرئيس الصيني شي جين بينج برسالة تهنئة إلى منتدى منظمة التعاون بين الصين وشنجهاي حول صناعة الاقتصاد الرقمي ومعرض الصين الذكية 2021، واللذان افتتحا الاثنين في بلدية تشونجتشينج جنوب غرب الصين.

وقال الرئيس الصيني في رسالته “لقد دخل العالم فترة من النمو السريع في الاقتصاد الرقمي ، حيث ظهرت التقنيات الجديدة وأنماط الأعمال والمنصات مثل 5G والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وأثرت بشكل كبير على الابتكار العلمي وتعديل الهيكل الصناعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ”.

وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، عززت الصين نشاط التصنيع الرقمي والرقمنة الصناعية للدفع من أجل تكامل عميق بين التقنيات الرقمية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد شي جين بينج بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس منظمة شنجهاي للتعاون، أن الصين مستعدة، مع الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة، للمضي قدما للمشاركة بعمق في التعاون الدولي بشأن الاقتصاد الرقمي.

وقال إن الرقمنة والشبكات والذكاء ستوفر المزيد من الزخم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، داعياً إلى فتح آفاق جديدة في التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي.