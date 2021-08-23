أخبار الفن.. ركبة سمية الخشاب تثير أزمة ومهددة بالشطب.. تعليق عبد الرحيم كمال على مكالمة السيسى

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار الفنية التي حازت اهتمام ومتابعة كثير من القراء، وكان من أبرزها:

هجوم عاصف..ركبة سمية الخشاب تثير أزمة على فيسبوك..والفنانة تحذف الصورة

أثارت الفنانة سمية الخشاب حالة من الجدل بسبب صورة لها من فيديو كليب أغنيتها الأخيرة “أوعدك” التى كانت تستند فيها على سيارة مع مطرب المهرجانات عمر كمال وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

ولاقت الصورة انتقادات واسعة حتى خرجت إحدى متابعات الفنانة سمية الخشاب قائلة : "ألا فين ركبتك يا فنانة؟"، وهو الأمر الذى دفع سمية الخشاب للرد عليها بقوة وكتبت :"الحمدلله حبيبتي بهتم بيها عقبالك".

مهددان بالشطب.. أشرف زكي يعلق على أزمة أحمد سعد وسمية الخشاب

أثارت الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد سعد حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدا عقب إعلان الأخير عن عقد قرانه من مصممة الازياء علياء بسيونى.

وكانت هناك بعض التعليقات غير المباشرة من جانب سمية الخشاب وأحمد سعد حيث علق كل منهما بشكل سلبى على الاخر وهو الامر الذى علق عليه أشرف زكى نقيب الممثلين.

محمد أمين: “200 جنيه” يضم 8 قصص مختلفة.. ونطالب بتغيير بعض القوانين في “المحكمة”

يعود المخرج محمد أمين إلى الساحة السينمائية بعد غياب طويل عبر فيلمى “200 جنيه"، و"المحكمة”، حيث من المقرر أن يعرض له بعد غدٍ الفيلم الأول الذى يعتمد فى بطولته على عدد كبير من النجوم.

“صدى البلد” التقى بالمخرج محمد أمين الذي كشف عن كثير من التفاصيل الخاصة بفيلمى “200 جنيه والمحكمة".

طفرة كبيرة.. نيللى كريم: الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم الاهتمام بالفن والفنانين

أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بالدعم الدائم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح للفن والفنانين .

وقالت نيللي كريم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ": الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم الاهتمام بالفن والفنانين ؛ وحدث في عهده طفرة في الأعمال الفنية ".

وأضافت نيللي كريم :" ما يحدث حاليا من اهتمام كبير بالفن والتاريخ المصري والثقافة ؛ يؤكد أن البلد في تحضر متواصل".

أول تعليق من عبد الرحيم كمال بعد مكالمة السيسي مع صدى البلد

أعرب المؤلف عبد الرحيم كمال عن سعادته بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الاعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد والتى تحدث فيها عن أهمية الفن من خلال تقديم أعمال راقية تهدف إلى توعية المشاهد وإشادته بأعماله بصفة خاصة.

وقال عبد الرحيم كمال فى تصريح لـ “صدى البلد” إن هذه المداخلة تؤكد اهتمام الدولة بالفن وأنها ترغب فى تقديم أعمال ترتقى بالذوق العام وترغب فى تجديد الخطاب الروحى لدى المواطن البسيط.

بعد إعلان دعمه للفن.. أشرف زكى: قفزات كبيرة في عهد السيسي

عقب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص دعم الفن .

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لموقع صدى البلد : " شئ عظيم للغاية أن يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الفن والفنانين فنحن نسير في عهده بقفزات ونقلات كبيرة جدا".

أضاف أشرف زكي :" مصر كهوليود الشرق.. لابد من عودة الأعمال التاريخية والدينية فيها .. وأرى ان تصريحات سيادة الرئيس تعطي لمصر مكانتها وسط العالم العربي كله".

استقرت حالتها الصحية.. خروج سحر عبد الحميد من المستشفى

خرجت الفنانة سحر عبد الحميد من المستشفى بعد اسقرار حالتها الصحية والتى كانت تعانى من أزمة قلبية حسب إعلان ابنتها الإعلامية ندى رحمى.

وقالت ندى رحمى فى تصريح خاص: "والدتى الفنانة سحر عبد الحميد أصبحت تتمتع بصحة جيدة حاليا ولكن الأطباء نصحوها بضرورة الراحة السلبية حتى لا تصاب بأضرار أو مضاعفات.

وكشفت ندى رحمى مؤخرا، عن دخول والدتها سحر عبد الحميد، العناية المركزة بعد تعرضها الى أزمة صحية .