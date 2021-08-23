تختفي بسرعة .. اكتشف الآثار الجانبية لـ لقاح موديرنا

أعلنت وزيرة الصحة المصرية دكتورة هالة زايد عن وصول دفعة من لقاح موديرنا ضد كورونا خلال الشهر القادم ما جعل المصريون يرغبون في معرفة المزيد من المعلومات عن لقاح موديرنا.

نعرض لكم أهم الآثار الجانبية المحتملة لـ لقاح موديرنا ومتى تختفي وذلك وفقا لما ذكره مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي.



في الذراع “ مكان أخذ اللقاح” : ألم وإحمرار وتورم

في جميع أجزاء الجسم: التعب وصداع الرأس وألم عضلي وقشعريرة وحمى وغثيان

تحدث هذه الآثار الجانبية في غضون يوم أو يومين من تلقي اللقاح وهي من العلامات الطبيعية التي تظهر على الجسم يبني الحماية ويجب أن تختفي في غضون أيام قليلة.



جميع لقاحات كورونا المصرح بها حاليًا آمنة وفعالة ، ولا يوصي مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي بلقاح واحد على الآخر فجميعهم متشابهين ولكن إذا تلقيت لقاح موديرنا أوفايز، فيجب أن تحصل على نفس المنتج في الجرعة لثانية.



أما في التجارب السريرية كانت أعراض التفاعل هي الآثار الجانبية التي تحدث في غضون 7 أيام من التطعيم) شائعة ولكنها كانت في الغالب خفيفة إلى معتدلة وعدد قليل من الناس لديهم ردود أفعال أثرت على قدرتهم على القيام بالأنشطة اليومية.



كانت الآثار الجانبية في جميع أنحاء الجسم مثل الحمى والقشعريرة والتعب والصداع وهي أكثر شيوعًا بعد الجرعة الثانية من لقاح موديرنا ومازالت تجرى أبحاث عديدة عن سلامة لقاح موديرنا في الاستخدام واسع النطاق بين البشر.