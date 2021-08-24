نائب محافظ الإسكندرية تلتقي شباب ملتقى لوجوس





تضمن برنامج ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء أمس الاثنين، لقاءً للدكتورة چاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، مع الشباب والشابات المشاركين في الملتقى، بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون.

حيث نقلت لهم خبراتها في العمل المجتمعي ضمن عدة نماذج ناجحة يستضيفها برنامج الملتقى بهدف نقل الخبرة وتجارب النجاح إلى الشباب.

ويأتي ملتقى لوجوس الأول، الذي يشارك فيه ٢٠٠ من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري، بعنوان "التمتع بالجذور" من خلال الكنيسة والوطن.