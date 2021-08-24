لو شوفت مؤلف الفيلم هضربه.. أيمن بهجت قمر يكشف عن موقف محرج تعرض له

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كشف الكاتب والمؤلف أيمن بهجت قمر، عن موقف محرج تعرض له أمام ابنه أثناء خروجه من السينما.

وقال أيمن بهجت قمر خلال ندوته بموقع صدى البلد :"كنت عامل فيلم ومنجحش وطالع انا وأولادي من السينما، سمعت واحد بيقول انا لو شوفت مؤلف الفيلم أنا هضربه، وابني كان عاوز يرد عليه".

وأضاف أيمن بهجت قمر :" قولته يابني الفيلم بتعرض للناس يبقى ملك الناس، هتقف تتخناق مع دا وتقوله الفيلم حلو انت ازاي تقول على المؤلف كدا هو ملوش دعوة بيا لافتا انه رأى شي معروض فقال أنا لو شوفت المؤلف هضربة، انا بعلمة كدا علشان ميردش على الرد".

وتابع أيمن بهجت قمر :" أنا لما بعمل أغنية أو فيلم بسوق لها عندي على الصفحة، عاوز كل الناس عندي تشوفها مش علشان تدعيلي بس، مضيفا مش عاملها علشان حد يدخل يعلق لي "زي الزفت" احتفظ بتعليقك على صفحتك.

وأردف أيمن بهجت قمر :" لما ادخل على صفحة وأقول ايه رائيكم ساعتها من حقك تنتقدني علشان توجهني، مؤكدا أن يوم فرحة هو موعد نزول عمله، هتفيد ايه لما تقول انه وحش دا بيحبطني ديما بعض الناس بتفرح انها تعمل كدا".

أيمن بهجت قمر يكشف سر اعتزاله الفن

كشف الكاتب والمؤلف أيمن بهجت قمر، عن سبب اعتزال الفن قائلاً :"السوشيال السوشيال ميديا سلاح ذو حدين بتخليك تاخذ قرار سريع".

وأضاف أيمن بهجت قمر "خلال ندوته بموقع صدى البلد :" في الطبيعي قبل ظهور السوشيال ميديا وأخذت قرار أني اعتزال مثلا اقوم مكلم خالد اقولة نزلي خبر اعتزال بيقولي فكر طب خد القرار بكرا علشان احنا أصحاب".

وأردف أيمن بهجت قمر :"القرار دا أنا أخذته وكان فيه أدوات معينة لأن انا عمري ما بنجح لوحدي أنا في أيدي ملحنين وموزعين معينين لافتا في الفترة دي حسيت بشوية مضايقات وصعوبات فقولت أنا هركز في كتابة الدراما وهبعد عن هذا المجال علشان ملقيش نفسي قليت فيه".

وأكمل أيمن بهجت قمر :" يعني مثلا وأنا بكتب مسلسل الأستاذ عادل امام، أخذ سنتين كتابة طول الفترة دي نادرا لما بكتب أغاني مشيرًا انه يريد تعويض غيابة وأن البعد كان بيدوني روح عالية جدا".

واستطرد أيمن بهجت قمر :لو سألتني دالوقت عندك أغنية؟ هقولك لا معنديش أنا اعرف ناس عندها أغاني سلو وأغاني سريعة انا متقلقيش عندي حاجة انا ديما جديد.

كما تحدث عن سر ارتفاع إيرادات السينما متسائلا لية في الخارج بيعملوا فيلم زي تيتانك والأفلام العظمة دي؟.

وأجاب "قمر" خلال ندوته بموقع صدى البلد :"لأن عندهم دور عرض رهيب، وعندهم أسواق خارجية بيعوفوا يطلعوا فلوس، مشيرًا إلى أن في بعض الأحيان يحصد الفيلم مليار جنية تقريبا" .

وتابع :لما دور العرض بتزيد دا في صالح الصناعة وفي ظل الإيرادات العالية يوجد بعض الأفلام التي لم تحقق إيرادات في ظل وجود دور العرض وفي ظل سعر التذكرة المرتفعة.

وأردف:" فيلم أسف على الازعاج كان عامل 28 مليون تقريبا وفيلم x لارج عامل بضع و30 مليون جنية تقريبا لافتًا لو اتعرضوا النهاردة في ظل التذكرة المرتف هيحققوا فوق 100 مليون جنيه، انهاردة سعر التذكرة 150جنية، وفي زمن عرض الأفلام دي كان سعرها 25 جنية".

وأكد أيمن بهجت قمر :" أن زيادة التذكرة وزيادة دور العرض كان في صالح الصناعة بالإضافة إلى زيادة الحفلات ".