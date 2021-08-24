عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيمن بهجت قمر يكشف كواليس خلافه مع محمد رمضان بسبب إسماعيل يس.. فيديو

ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر

كشف الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، عن كواليس خلافه مع الفنان محمد رمضان؛ بسبب مشهد مسلسل موسى.

 

وأكد  أيمن بهجت قمر لـ"صدى البلد"، أنه لا تجمعه علاقة بالفنان محمد رمضان بعد مشكلة الفنان إسماعيل ياسين".

 

وأوضح: "إسماعيل ياسين في مقام جدي، ووالدتي انزعجت للغاية من الموقف، ولم يهتم محمد رمضان هذه المرة بالاتصال بوالدتي، وهذا الأمر لا يعنيني".

 

وعن تقديمه الأعمال الوطنية مثل الاختيار قال:"إن شاء الله عندما تتاح الفرصه لعمل مثل هذه الأعمال العظيمة"، مشيرا إلى أنه يقدم فيلم مختلف" أهل الكهف" فيلم تاريخي وبه ألوان متعدده" .

txt

أيمن بهجت قمر يكشف سبب قرار اعتزاله الفن.. فيديو

txt

أيمن بهجت قمر يكشف عن سر ارتفاع إيرادات السينما .. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر اعتزاله الفن 

 

كشف الكاتب والمؤلف أيمن بهجت قمر، عن سبب اعتزال الفن قائلاً :"السوشيال السوشيال ميديا سلاح ذو حدين بتخليك تاخذ قرار سريع". 

 

وأضاف أيمن بهجت قمر  "خلال ندوته بموقع صدى البلد :" في الطبيعي قبل ظهور السوشيال ميديا وأخذت قرار أني اعتزال مثلا اقوم مكلم خالد اقولة نزلي خبر اعتزال بيقولي فكر طب خد القرار بكرا علشان احنا أصحاب". 

 

وأردف أيمن بهجت قمر  :"القرار دا أنا أخذته  وكان فيه أدوات معينة لأن انا عمري ما بنجح لوحدي أنا في أيدي ملحنين وموزعين معينين لافتا في الفترة دي حسيت بشوية مضايقات وصعوبات فقولت أنا هركز في كتابة الدراما وهبعد عن هذا المجال علشان ملقيش نفسي قليت فيه". 

 

وأكمل أيمن بهجت قمر :" يعني مثلا وأنا بكتب مسلسل الأستاذ عادل امام، أخذ سنتين كتابة طول الفترة دي نادرا لما بكتب أغاني مشيرًا انه يريد تعويض غيابة وأن البعد كان بيدوني روح عالية جدا".

 

واستطرد أيمن بهجت قمر  :لو سألتني دالوقت عندك أغنية؟ هقولك لا معنديش أنا اعرف ناس عندها أغاني سلو وأغاني سريعة انا متقلقيش عندي حاجة انا ديما جديد.

 

كما تحدث  عن سر ارتفاع إيرادات السينما متسائلا لية في الخارج بيعملوا فيلم زي تيتانك والأفلام العظمة دي؟. 

 

وأجاب "قمر" خلال ندوته بموقع صدى البلد :"لأن عندهم دور عرض رهيب، وعندهم أسواق خارجية بيعوفوا يطلعوا فلوس، مشيرًا إلى أن في بعض الأحيان يحصد الفيلم مليار جنية  تقريبا" . 

 

وتابع :لما دور العرض بتزيد دا في صالح الصناعة وفي ظل الإيرادات العالية يوجد بعض الأفلام التي لم تحقق إيرادات في ظل وجود دور العرض وفي ظل سعر التذكرة المرتفعة. 

 

وأردف:" فيلم أسف على الازعاج كان عامل 28 مليون تقريبا وفيلم  x لارج  عامل بضع و30 مليون جنية تقريبا لافتًا لو اتعرضوا النهاردة في ظل التذكرة المرتف هيحققوا فوق 100 مليون جنيه، انهاردة سعر التذكرة 150جنية، وفي زمن عرض الأفلام دي كان سعرها 25 جنية". 

 

وأكد أيمن بهجت قمر :" أن زيادة التذكرة وزيادة دور العرض كان في صالح الصناعة بالإضافة إلى زيادة الحفلات ".

ايمن بهجت قمر محمد رمضان الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر كواليس خلافه مع الفنان محمد رمضان مسلسل موسى

موضوعات متعلقة

اليوم.. العرض الخاص لفيلم 200 جنيه في إحدى سينمات أكتوبر

بعد إعلان دعمه للفن.. أشرف زكى: قفزات كبيرة في عهد السيسي

طفرة كبيرة.. نيللى كريم: الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم الاهتمام بالفن والفنانين

بسبب الحجاب.. الجمهور يهاجم الفنانة البحرينية شيلاء سبت

منتج ميني بار عن أزمته مع نضال الشافعي: أصيب أثناء تصوير عمل آخر

ضبط منتحل شخصية نقيب الممثلين على فيس بوك .. تفاصيل

غياب تام للفنانين عن جنازة الراحل ماهر لبيب ..صور

دخل العزل.. إصابة طارق العريان بفيروس كورونا.. خاص

ترشيحاتنا

بايدن يبحث مع جونسون الجهود الدبلوماسية والعسكرية في أفغانستان

بعد سنوات من الخلاف.. هل تتمكن نيبال من إقامة علاقات طبيعية مع كابول

روسيا: نتوقع تسليم أول فرقاطة "كريفاك" إلى الهند بحلول منتصف 2023

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب القوات الإثيوبية من "يونيسفا"

اتصل تجيلك سيارة إنقاذ.. المرور تنشر مركبات الإغاثة على الطرق

الأول من نوعه في أوروبا.. مطعم فرنسي يعمل بالطاقة الشمسية بالكامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر صدى البلد.. فيديو

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

يظهر في سماء مصر الآن .. كل ما تريد معرفته عن القمر الأزرق

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

نِزلِت التصوير.. بشرى تعلن عبر "صدى البلد" تعافيها من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

فيديو

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو جراف.. هل يجوز تغسيل تارك الصلاة متعمدا.. د. أحمد كريمة يجيب

بعد أحمد عبد العزيز.. نجوم قبلوا أدوارا ضعيفة لاحتياجهم للمال "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

اﻟﻤﺰﻳﺪ