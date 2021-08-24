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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24- 8- 2021| فيديو

الذهب
الذهب

استعرض برنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24- 8- 2021

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 826 جنيها .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 789 جنيها .

ووصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو  677 جنيها .

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14نحو  527 جنيها.


أسعار المصنعية والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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