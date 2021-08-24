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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 9693 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (9693) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9653) شخصا ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (40) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (794) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (230) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات (1256) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

وزارة الداخلية النيابة العامة كورونا الكمامات الواقية أرجيلة

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