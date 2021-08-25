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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

توفير عملة صعبة أبرزها..عبلة الألفي تعدد مزايا تصدير مصر لقاحات كورونا لـ إفريقيا

عبلة الألفى ،عضو
عبلة الألفى ،عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أشادت النائبة، عبلة الألفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ،توجيهات الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة بالعمل على فتح أسواق جديدة لتصدير إنتاج مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" إلى الدول الأفريقية بناء على رغبة وطلب الاتحاد الافريقي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة سيكون لها المردود الإيجابي الأكبر على الدولة المصرية فى جميع مناحي الحياة.

 

وأضافت" الألفى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الشركات المنتجة لـ اللقاح غير قادرة على تغطية حاجة المجتمع العالمي بشكل عام، مشيرة إلى أن تصدير مصر اللقاحات ، والإنتشار فى أفريقيا يسهم فى تحسين مستوى الإقتصاد المصري، إلى جانب توفير العملة الصعبة، علاوة على  المساهمة في مساندة الإخوة الأشقاء بالقارة الإفريقية ، وتحقيق تواجد علمي وسبق طبي للدولة المصرية .

 

وأكدت عضو مجلس النواب أن تصدير مصر للقاحات يجعل من مصر دولة رائدة فى الشرق الأوسط ، لاسيما فى المجال الطبي ، والصناعة الدوائية ، وكذا مجال التطعيمات، منوهة على أنه يجب تغطية احتياجات المصريين أولا قبل الإنطلاق فى التصدير للخارج .

 

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وزيرة الصحة تستعرض آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.. التفاصيل كاملة

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برلمانية: تصدير مصر لقاحات كورونا لـ أفريقيا ورقة سياسية ذات بعد إقليمي

جاء ذلك بعد أن استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمصر وآخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات.

 

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، لاستعراض الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر وآخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات؛ الانتهاء من إنتاج 15 مليون جرعة من للقاح "ساينوفاك - فاكسيرا"، وطرحها بمراكز تلقي اللقاح بداية من غدٍ الثلاثاء، مؤكدة أنه يتم تطعيم جميع المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالمجان، وأن 100% من اللقاحات الموجودة في مصر معتمدة من منظمة الصحة العالمية.

 

واستعرضت الوزيرة خلال المؤتمر معدل الإصابات والوفيات الأسبوعي في مصر مقارنة بالوضع العالمي، مشيرة إلى أنه منذ الأسبوع الماضي شهدت مصر ارتفاعًا بسيطًا في معدلات الإصابات بشكل منتظم على المنحنى التصاعدي، مع انخفاض ملحوظ في معدلات الوفيات، مؤكدة أهمية تكثيف تلقي اللقاحات للمواطنين، حيث  تقلل من فرص دخول المستشفيات بنسبة تصل إلى 90% بناءً على التقارير الدولية داخل مصر وخارجها.

 

ولفتت "زايد" إلى العمل على فتح أسواق جديدة لتصدير إنتاج مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" إلى الدول الأفريقية بناء على رغبة وطلب الاتحاد الافريقي باستيراد اللقاحات من مصر وتوطين صناعة اللقاحات في القارة الأفريقية،  لافتة إلى ان القدرة الإنتاجية لفاكسيرا تصل إلى مليار جرعة في العام، معلنة عن الاتفاق مع إحدى شركات إنتاج اللقاحات في أوروبا، للبدء في تصنيع لقاح جديد معتمد من منظمة الصحة العالمية ومعترف به في أوروبا ومعظم دول العالم.

 

 

 

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