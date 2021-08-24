روبى تطرح أحدث أغانيها لازقة خفاش اليوم

تستعد الفنانة روبى لطرح أحدث اغانيها “لازقة خفاش” اليوم ٩ مساءا .

ونشرت روبي مقطع من الأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرم”، وعلقت: “فرفشو يا مفركشين، استنوا اغنيتى الجديدة #لازقة_خفاش كاملة عبر قناتى على يوتيوب بكرة الساعة 9”.

وتشارك روبي في مسلسل شقة 6، مع سيد رجب وشريف سلامة وصلاح عبد الله ومحمود البزاوى وهاني عادل وأحمد بدير ورحاب الجمل وأحمد حاتم وملك قورة.

مسلسل " شقة 6 .. العين الثالثة" السيناريو والحوار لـ (رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب) من إنتاج شركة بي – برودكشن منتج فنى مصطفى يوري – إخراج محمود كامل وسوف يتم عرضه خلال شهر رمضان 2021.

تدور أحداث مسلسل شقة 6، حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6 روبي مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران أحداث الرعب والخوف.

كما تتواصل روبي من خلال أحداث مسلسل شقة 6 مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها وفي النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.