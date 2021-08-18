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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاركت بالرقص على أغاني روبي وحسن شاكوش.. رانيا يوسف تتصدرالتريند في شهور الصيف

رانيا يوسف
رانيا يوسف

من جديد عادت الفنانة رانيا يوسف، لتتصدر مؤشر البحث جوجل ، وموقع التغريدات العالمى توتير بعد إنتشارفيها لها من الساحل الشمالى ، حيث ظهرت وهى تقوم بالرقص  مع الراقصة الاستعراضية جوهرة، في أثناء إحدى الحفلات الخاصة، في الساحل الشمالي.

 

ونشرت جوهرة عدة مقاطع فيديو على خاصية "ستوري"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله رانيا يوسف وهي ترقص مع جوهرة على أغنية "حبيبتي".

 

رانيا يوسف ترقص في حفل روبي
 

 

رانيا يوسف تمكنت خلال الاسابيع الماضية إيضاً  من تصدر التريند حين نشرت  فيديو لها على خاصية الاستوري من حفل النجمة روبي في الساحل الشمالي عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو ترقص وتتمايل  على أنغام أغنية" قلبي بلاستيك" لروبي .

 

 

وكانت قد روجت رانيا يوسف، لمسلسل الحرامى الجزء الثانى، من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

 

ونشرت رانيا يوسف البوستر الأول للمسلسل وعلقت قائلة: “مسلسل الحرامي 2 ... قريبآ”.

 

وكشفت منصة  vip عن موعد طرح الموسم الثانى من مسلسل الحرامى، حيث من المقرر ان يتم إطلاق الحلقات الجديدة بدءا من شهر أغسطس المقبل.

 

وتولى المُخرج أحمد الجندي إخراج الجزء الثاني من مسلسل الحرامي للمسلسل بدلًا من المُخرج محمد سلامة، الذي كان مُنشغلًا بتصوير مسلسل “موسى”، وشارك في الموسم الرمضاني الماضي 2020.

 

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل الحرامى، حول الفنان أحمد داش الذي حاول سرقة شقة الفنان بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه تم الإيقاع به، وتعلق بابنتهما رنا رئيس، ووقع في حبها، وذلك خلال 10 حلقات فقط عبر منصة “شاهد”.

 

وشارك في تمثيل الجزء الأول من “الحرامى” كل من أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، منة عرفة، عبد الرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبد الله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.

رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف حسن شاكوش روبي فصل الصيف

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