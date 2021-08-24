محمد مهران: صورت أغلب مشاهد فيلم ماكو بحمام سباحة

أعلنت الشركة المنتجة على الصفحة الرسمية لفيلم «ماكو» على موقع “فيسبوك”، موعد طرحه في السينمات وذلك يوم الأربعاء 1 سبتمبر المقبل.

قال الفنان محمد مهران أنه صور أغلب المشاهد الخاصة به في حمام سباحة والجزء الآخر كان في البحر، وأظهر بدور مدير إنتاج وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وأضاف: أنه كان سيحزن إذا عرض فيلم ماكو على أحد المنصات الإلكترونية، لافتا إلى أن عرض الأفلام على المنصات يجب أن ياتي بعد السينما.

وأوضح محمد مهران أنه لايجوز أن نفقد "خروجة حلوة" والتجمع من أجل الذهاب إلى السينما بسبب المنصات.



تأجل عرض فيلم “ماكو” حوالي عامين، وتدور أحداثه حول مأساة حقيقية خاصة بالعبارة “سالم إكسبريس”، وقيام 8 أشخاص برحلة غطس في أعماق البحر الأحمر ولم يعودوا جميعا إلى البر.

يشارك في بطولة فيلم “ماكو” كل من بسمة، والممثل التركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، نيقولا معوض، محمد مهران، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.