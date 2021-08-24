عادل الفار يكشف لـ صدى البلد تطورات أزمته الصحية ويؤكد: أشرف زكى ساندنى ماديا ومعنويا

كشف الفنان عادل الفار عن تطورات حالته الصحية ، وذلك بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها مؤخراً ونقل على أثرها حدى المستشفيات .

وأكد الفنان عادل الفار فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انه حالته الصحية بدأت فى التحسن ، حيث اوصى الاطباء بخروجه من المستشفى وأستكمال علاجه بالمنزل .

وتابع الفنان عادل الفار ان الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين كان على تواصل معه بشكل مستمر ، بالإضافة الى الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة النقابة .

ويضيف الفنان عادل الفار قائلاً : أشرف زكى نقيب بمعنى الكلمة ، فهو يحرص هلى مساندة أعضائه بشكل مستمر ، وقد قام بعمل لافته إنسانية وهو ارسال مبلغ مالى لى ، والامر هنا ليس له علاقات يالاحتياج الى المال، ولكن قام بهذا الفعل لانه رجل “شيك ” ويساند زملائه فى محنتهم .

غيبوبة كبدية :



وكشف الفنان عادل الفار عن تطورات حالته الصحية بعد أن تعرض إلى الإصابة بغيبوبة كبدية أسفرت عن دخوله المستشفى والتى قضى بها بضعة أيام وخرج ليواصل العلاج فى منزله.

وقال الفار : أنا فى حالة مستقرة حاليا واشعر بتحسن شديد ومستمر حتى الآن على العلاج الذى أوصى به الأطباء المعالجون لى.

وأضاف الفار: أستعيد صحتي رويدا رويدا واتمنى من جمهورى الدعاء لى بالشفاء العاجل.

وكشف الفنان عادل الفار، كواليس مروره بوعكة صحية شديدة كادت أن تودي بحياته خلال الفترة الماضية.

وقال الفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الاولى المصرية"،: "ابنتي هي التي لاحظت مرضي وقامت على الفور بنقلي للمستشفى من أجل سرعة إسعافي".