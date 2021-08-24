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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمينة مغربي تغيب عن العرض الخاص لفيلم "٢٠٠ جنيه" بسبب وفاة والدها

صدى البلد

 تغيب الفنانة الشابة أمينة مغربي عن العرض الخاص لفيلم ٢٠٠ جنيه والمقرر اقامته اليوم بسبب تواجدها بالمغرب بعد وفاة والدها الاسبوع الماضي. 

وتجسد امينة مغربي بالفيلم دور زوجة النجم احمد السقا، "200 جنيه" ينتمي إلى نوعية افلام البطولة الجماعية ومكون من 8 قصص متنوعة، ما بين الكوميديا والتراجيديا، حيث تنتقل 200 جنيه من شخص إلى آخر، لتكون هي الرابط بينهم مع اختلاف طبقاتهم الاجتماعية.

 يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم إسعاد يونس، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، نيللى كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني ومى سليم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

 

 كما غابت أيضا أمينة مغربي عن المشاركة فى العرض الخاص للفيلم السعودي "الشبح" اولي بطولتها فى السينما الخليجية ويشاركها فى الفيلم الفنان احمد شعيب

 

 

خالد الصاوي احمد السقا هاني رمزي اسعاد يونس احمد السعدنى غادة عادل أحمد عبدالله

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