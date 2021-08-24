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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غداً .. طرح فيلم 200 جنيه فى دور العرض السينمائى

200 جنيه
200 جنيه

تطرح غداُ الشركة المنتجة لفيلم 200 جنية العمل فى دور العرض السينمائي ، لينافس كل من أفلام موسى والإنس والنمس والعارف والبعض لا يذهب للمأذون مرتين . 


و أكد  هانى رمزى أنه سعيد بالمشاركة ضمن أحداث فيلم “ قصة حياة الـ 200 جنية ” ، مؤكداً أن العمل جديد ومختلف  عن ما يقدم فى السينما المصرية .

 

وأضاف هانى رمزى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن يغير جلده فى هذا العمل ، حيث سيتخلى عن الكوميديا فى هذا العمل ، ويلعب دور يعتمد على التراجيديا ، متمنياً أن ينال الدور استحسان الجمهور .

 

واستكمل هانى رمزى : أن السيناريو الذى قام بكتابته المؤلف أحمد عبد الله جيد للغاية ، وبالإضافة إلى تميز أعمال المخرج محمد أمين .


وتابع هانى رمزى : سعيد ان الجمهور سيشاهدنى بشكل جديد من خلال دور مختلف فى فيلم قصة حياة الـ 200 جنيه، مؤكداً أنه انتهى من تصويره دوره ضمن أحداث الفيلم قبل حلول شهر رمضان الماضي.

 

ويشارك فى بطولة فيلم  قصة حياة 200 جنيه مع عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هانى رمزى والفنانة القديرة إسعاد يونس ، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد  وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وآسر ياسين وأحمد داوود.

200 جنيه عمرو عبد الجليل هاني رمزي دور العرض السينمائي البعض لا يذهب للمأذون مرتين فيلم قصة حياة 200 جنية المخرج محمد أمين

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