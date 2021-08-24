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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

٣٠ سبتمبر.. أبيوسف ودينا الوديدى يطرحان أغنية جديدة

صدى البلد

يستعد كل من المطربة “دينا الوديدى” ومطرب الراب “أبيوسف” لطرح أول ديو غنائى يجمع الثنانى يوم ٣٠ سبتمبر من الشهر المقبل.

يذكر أن جذبت المغنية الشابة دينا الوديدي، قلوب وأنظار جمهورها خلال حفلها الذى اقيم على مسرح النافورة ضمن برنامج أمسيات الأوبرا الرمضانية حيث تميزت بالحيوية والحماسة أثناء أداء مجموعة من الأعمال، التي تمزج الفنون التقليدية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة كان منها سكون، بعد البيبان، في بلاد العجايب، الله باقي، احسنلك تبعد، ياللي معدي، يابدر، حضره القمر، دواير، تدور وترجع ، يحدثني الشجر، السيرة الهلالية، كتر الوجع وياجنوبي.

يذكر أن المغنية دينا الوديدي تتميز بطابع خاص في الاداء، جاءت بدايتها الفنية عام 2008 من خلال فرقة "الورشة"، وبعد ذلك جاء قرارها بالتركيز في الغناء كمشروع خاص، وقامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011 وكانت بداية انطلاقها في الغناء ، بعدها قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم الموسيقار فتحي سلامة – فرقة مسار إجباري – الفنان هاني عادل وغيرهم ، قدمت العديد من الحفلات المميزة بمختلف الاماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة.

ابيوسف دينا الوديدي مطرب الراب ابيوسف اخبار الفن أخبار الفنانيين

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