حسين لبيب: الزمالك فاز بالدوري الأصعب خلال تاريخه لهذا السبب

قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، إن هذا الموسم هو الأصعب في تاريخ الدوري المصري بسبب الظروف التي مر بها النادي.

وأضاف حسين لبيب في تصريحات عبر قناة الزمالك: "أرى أن هذا الدوري هو الأصعب في تاريخ الدوري العام نظرا للظروف التي مر بها نادي الزمالك".

وأردف "تعاقب ثلاثة مجالس إدارات على النادي بالتأكيد كان مؤثرا، لكن جهود الجميع تضافرت لإنجاح النادي الذي نمثله جميعا".

وتابع رئيس الزمالك: "لا يصح أن يقلل البعض من هذا الإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بسبب كل هذه الظروف".

وأتم "سنجلس مع باتريس كارتيرون عقب المباراة المقبلة لأن الدوري سينتهي بنهاية المباراة المقبلة، وسنتحدث معه عن الموسم المقبل".

وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ33 من المسابقة، ليضمن الفوز باللقب رسمياً.