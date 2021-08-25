آية أيمن وزياد كحيل يشاركان بأولى منافسات السباحة البارالمبية في طوكيو

تبدأ اليوم اولى منافسات منتخب السباحة البارالمبى ، فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 ، بخوض آية الله أيمن منافسات سباق 50 متر حرة فى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت اليابان، وزياد كحيل فى سباق 200 متر حرة فى تمام الحادية عشر الا خمس دقائق.

وحرص الجهاز الفنى لمنتخب السباحة بقيادة المهندس شريف حبيب المدير الفنى للفريق ومعه دكتور ايمن الجندى المدرب العام وعماد مدبولى مدرب وادارى الفريق على خوض اللاعبين لحصصهم التدريبية فى مواعيدها .. والعمل على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين.

واكد شريف حبيب أنه قام بتحفيز جميع السباحين من اجل كسر ارقامهم الشخصية التى حققوها فى بطولات العالم والبطولات الدولية التى شاركوا فيها خلال الفترة الماضية، من أجل حصد مراكز متقدمه فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 ، خاصة أن تلك الدورة البارالمبية تعد الاولى لجميع السباحين عدا آية الله ايمن التى شاركت فى ريو دى جانيرو.

ويشارك منتخبنا الوطنى للسباحة فى طوكيو بأربعة سباحين هم ملك عبد الشافى وايه الله ايمن ويوسف محمد وزياد كحيل، بعدما جاءت كوته مصر بـ4 سباحين فقط رغم تحقيق 7 سباحين لارقام التأهيل للمشاركة فى الدورة البارالمبية.