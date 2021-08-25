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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المرأة والصحة|أعراض أنيميا البقول ...طرق التغلب على فقدان الشهية بعد كورونا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

«تقبلي الطفل بأزماته» .. يمنى دحروج توجه نصائح للأسر المحتضنة

قالت يمنى دحروج مؤسسة جروب الاحتضان في مصر، أن مسلسل ليه لأ له تأثير إيجابي في المجتمع، مشيرة أن تم المشاركة في المسلسل بالأفكار والقصص الحقيقية.

ووجهت دحروج نصائح للأسرة المقبلة على الاحتضان، من خلال حديثها لـ “صدى البلد"، أن من الضروري التعامل مع الطفل على إنه إنسان بني أدم، له احتياجات وواجبات وحقوق، وليس إنسان آلى.

أعراض أنيميا البقول.. ونصائح مهمة للمصابين

قال الدكتور مجدى بدران، خبير المناعة والحساسية، إن أنيميا البقول من أخطر  الأمراض الوراثية التي تلعب الجينات دور كبير في الإصابة بها وإذا لم يتم اكتشافها بشكل سريع يتعرض الإنسان لمضاعفات خطيرة عند تناول كميات كبيرة من الفول أو نوع من البقول قد تصل للموت.

مشروب سحري يساعدك على النوم.. تعرف على مكوناته

إذا كنت تواجه صعوبة في النوم وفشلت في إيجاد طريقة، يجب أن تبحث عن مشروب سحري يساعد على تهدئتك والتخلص من التوتر.

ووفقا لموقع novosti نقدم لكم مشروب العسل مع القرفة ليساعدك على النوم.

طرق التغلب على فقدان الشهية بعد كورونا

يرغب عدد كبير من الناس في معرفة طرق التغلب على فقدان الشهية الذي يحدث بعد الإصابة بفيروس كورونا

قالت الدكتورة مارغريتا بروفوتوروفا، خبيرة في مركز الأوبئة التابع لهيئة حماية المستهلك في روسيا، أن تناول خليط من المشروبات المغذية يساعد في علاج حالة فقدان الشهية لدى للمتعافين من كورونا.

بخطوات بسيطة.. كيف تحمي نفسك وأسرتك من دلتا بلس؟
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رصد حالات مصابة بسلالة المتحور دلتا بلس في مصر، خلال الأسابيع الماضية، وهو الأمر الذي نشر الذعر بين الكثير من المواطنين ، لأن متحور دلتا بلس هو الأكثر انتشارا بين متحورات فيروس كورونا.

مشروبات تضاعف من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء
يعد سرطان الأمعاء ثاني أكثر أسباب الوفيات المرتبطة بالسرطان شيوعًا في الولايات المتحدة.

زاد معدل حدوث EO-CRC، الذي يشير إلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا ، بشكل ملحوظ في العديد من البلدان الغنية.

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