عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

باستخدام الموسيقى .. تعرفي على أسرع طريقة للنوم العميق

أسرع طريقة للنوم
أسرع طريقة للنوم

يمكن للموسيقى أن تكون أسرع طريقة للنوم؛ حيث ان الموسيقى تحسن نوعية النوم بشكل كبير. بل يمكن استخدامها لتحسين اضطرابات النوم المزمنة ، مثل الارق والتخلص من التوتر والقلق.

 

أسرع طريقة للنوم



وأظهرت دراسة أجريت على 24 شابًا أن الموسيقى المهدئة تعزز النوم العميق؛ حيث ان الأشخاص الذين قاموا بالاستماع إلى الموسيقى اقروا انها أسرع طريقة للنوم بشكل عميق ومريح وهادئ.

 

نقص النوم يشير بنقص 4 فيتامينات بجسمك

فوائد عصير الليمون على الريق وقبل النوم

 

وقد يكون الاستماع إلى الموسيقى الهادئة كصوت البحر والامواج أسرع طريقة للنوم بشكل أفضل ، حيث يمكن أن تقلل من الوقت الذي تستغرقه في الاستغراق بالنوم، والتخلص من مشاعر التوتر والقلق.

 

طريقة سريعة للنوم


وقد يدفع سماع الموسيقى الهادئة أيضا على التفكير في الأمور الجيدة والمواقف السعيدة على الشعور بالاسترخاء والراحة، الأمر الذي يدفع الجسم إلى الدخول في النوم بشكل أسرع.

وكشفت دراسة حديثة أجريت على حوالي 50 شخصًا أن أولئك الذين قاموا بالاستماع إى موسيقى هادئة لمدة 45 دقيقة كانت أسرع طريقة للنوم بالنسبة لهم، بالإضافة إلى انهم كانوا ينامون حصلوا على ساعات من النوم المريح والعميق مقارنة بمن لم يستمعوا إلى الموسيقى.

وإن لم يكن متاح لك ان تستمتع إلى بعض الموسيقى الهادئة لأن لديه أطفال يمكن ان تنزعج من أصوات الموسيقى او يستيقظوا منها، فيمكن لتجنب الضوضاء تماما أخيرًا، وخفض الأضواء من حولك وداخل غرفة نومك ان تساهم في الحصول على نوم عميق غير متقطع .

أسرع طريقة للنوم التوتر الأرق القلق الموسيقى النوم العميق الموسيقى الهادئة صوت البحر

موضوعات متعلقة

ما هو النوم الصحيح لمصابي الغضروف العنقي؟

أسباب توقف التنفس أثناء النوم.. وطرق علاجها

أفضل المكملات الغذائية للتعب والضغط العاطفي وقلة النوم

دراسة: مشاهدة التلفاز 4 ساعات يصيبك بالشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم

ترشيحاتنا

أشرف نجم :لا تصفية لبنك الاستثمار القومي ونعمل على خطة إعادة هيكلته

لماذا يزور مدير المخابرات الأمريكية إسرائيل و الضفة الغربية؟

طوله 4 أمتار .. ثعبان يقتحم منزلا ويتناول بطانية لهذا السبب

يهدد كوكب الأرض.. تقرير أممي يحذر من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة قريباً

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم والقنوات الناقلة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء في العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تعلن موعد عودة العمل بمراكز تطعيمات واستخراج شهادات فيروس كورونا

إسرائيل تحاول منع "مصيبة" لإدارة بايدن

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

قبل عقد قرانها على شقيقه.. رامي عاشور يوجه رسالة لـ نيللي كريم

متفوقا على أندية أوروبية.. الأهلي يحتل المركز الـ26 عالميا

بعد مواجهة الاتحاد.. 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير

ميدو يعلن خوض الزمالك مبارياته على ملعب الدفاع الجوي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. بالأرقام .. الأهلي ينهي 3 صفقات من العيار الثقيل

فيديو جراف.. رنيم: أمي حاولت دهسي علشان عايزة أخلع الحجاب

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسه .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

اﻟﻤﺰﻳﺪ