باستخدام الموسيقى .. تعرفي على أسرع طريقة للنوم العميق

يمكن للموسيقى أن تكون أسرع طريقة للنوم؛ حيث ان الموسيقى تحسن نوعية النوم بشكل كبير. بل يمكن استخدامها لتحسين اضطرابات النوم المزمنة ، مثل الارق والتخلص من التوتر والقلق.

أسرع طريقة للنوم





وأظهرت دراسة أجريت على 24 شابًا أن الموسيقى المهدئة تعزز النوم العميق؛ حيث ان الأشخاص الذين قاموا بالاستماع إلى الموسيقى اقروا انها أسرع طريقة للنوم بشكل عميق ومريح وهادئ.

وقد يكون الاستماع إلى الموسيقى الهادئة كصوت البحر والامواج أسرع طريقة للنوم بشكل أفضل ، حيث يمكن أن تقلل من الوقت الذي تستغرقه في الاستغراق بالنوم، والتخلص من مشاعر التوتر والقلق.





طريقة سريعة للنوم



وقد يدفع سماع الموسيقى الهادئة أيضا على التفكير في الأمور الجيدة والمواقف السعيدة على الشعور بالاسترخاء والراحة، الأمر الذي يدفع الجسم إلى الدخول في النوم بشكل أسرع.



وكشفت دراسة حديثة أجريت على حوالي 50 شخصًا أن أولئك الذين قاموا بالاستماع إى موسيقى هادئة لمدة 45 دقيقة كانت أسرع طريقة للنوم بالنسبة لهم، بالإضافة إلى انهم كانوا ينامون حصلوا على ساعات من النوم المريح والعميق مقارنة بمن لم يستمعوا إلى الموسيقى.



وإن لم يكن متاح لك ان تستمتع إلى بعض الموسيقى الهادئة لأن لديه أطفال يمكن ان تنزعج من أصوات الموسيقى او يستيقظوا منها، فيمكن لتجنب الضوضاء تماما أخيرًا، وخفض الأضواء من حولك وداخل غرفة نومك ان تساهم في الحصول على نوم عميق غير متقطع .