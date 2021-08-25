إبراهيم فايق يهنئ الزمالك وجماهيره بلقب الدوري الممتاز

قدم الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج "جمهور التالتة" علي فضائية on سبورت التهنئة للنادي الزمالك بعد حصوله على الدوري رقم 13 في تاريخه.



وكتب فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر " ‏مبروووك لجمهور الزمالك العظيم الفوز ببطولة الدوري العام بعد غياب طويل.. اتحملوا كتير الموسم ده ودايما كانوا في الميعاد.. بطولة صعبة والمنافسة فيها كانت شرسة جدا.



وتابع" مبرووك للجهاز الفني، واللاعبية الرجالة اللي رغم الظروف المادية عمرهم ما تخلوا عن إخلاصهم للفانلة البيضاء.. مبرووووك 👏"

وتوّج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .