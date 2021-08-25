مصرع أب وابنته وإصابة زوجته وأطفالهما الأربعة في انقلاب سيارة بسوهاج

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 أخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بهم على طريق سوهاج _ البحر الأحمر، بالقرب من محطة تموين وطنية دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر دائرة المركز، ووجود وفيات ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كلاً من:"خليفة - ٥٥ سنه - يقيم مركز المراغة - قائد السيارة، ونجلته غرام - ٨ سنوات"، وأصيبن كل من:"زوجته أمل - ٤١ سنه - ربة منزل، واطفالهما منة الله ومريم وعبدالله وعبدالرحمن".

واثبتت المُعاينة الأولية أن انفجار إطار السيارة الأمامي تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد الأب ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.