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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب عطل كهرباء.. انقطاع المياه عن بعض مناطق الجيزة

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق هضبه الاهرام واسكان الشباب واسكان الضباط وذلك نتيجة حدوث عطل كهرباء برافع مياه دهشور.

واعربت الشركة عن أسفها نتيجة هذا العطل خارج عن إرادتها.

وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.

وفي سياق أخر أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لأعمال الصيانة الطارئة على خط 1500 مللى بشارع ترعة الجبل أمام موقف أتوبيس 43 الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (عين شمس الشرقية – شارع فريد سميكة ومتفرعاته – شيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – النزهة الجديدة بالكامل – ميدان الحجاز ومتفرعاته – منطقة جامع الفتح – ميدان الإسماعيلية – تريومف – منطقة الهايكستب).

وبحسب بيان شركة مياه الشرب بالقاهرة فأن ذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء الموافق 25- 08- 2021 وحتى الساعة الثانية صباح غد الخميس الموافق 26 – 08 – 2021 وذلك لمدة 16 ساعة .

 

 و البت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
   

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

عطل كهرباء انقطاع المياه الصرف الصحى هضبة الأهرام اسكان الشباب اسكان الضباط

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