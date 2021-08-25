عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تواصل فعاليات أسبوعها الرابع بساحل سليم بأسيوط

قرى ساحل سليم
قرى ساحل سليم

للأسبوع الرابع على التوالي وضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة، التي تقام برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالمبادرة "صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة للكتاب" في تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بأسيوط والتي تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافي بفرع ثقافة أسيوط، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني" بأسيوط، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

شهد قصر ثقافة ساحل سليم مجموعة من ورش العمل منها ورشة تدريب ريادة الأعمال، والتي يقدمها المجلس القومي للمرأة بأسيوط وحاضر في التدريب الأستاذة منال عبد الحي عضو فرع المجلس بأسيوط، سهرة إسماعيل حامد مدرب بفرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وبإشراف الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

تم طرح المفهوم الكامل للتسويق الإلكتروني بأنه تسويق المنتجات أو الخدمات باستخدام التكنولوجيا الرقمية، كالإنترنت والهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والبريد الإلكتروني وغيرها، وأضافت سهرة أن التسويق الإلكتروني يمثل نهجا جديداً تماماً في فهم سلوك العملاء، يبدأ من قياس عدد التحميلات والإعجابات والزيارات والمشاهدات والتعليقات والتفاعلات وينتهي بالتقييمات والمراجعات والاستبيانات، ويتميز بكونه أسهل وأرخص وأسرع وأكثر فعالية ومرونة من طرق التسويق التقليدية، لأنه يكون أسهل لا يتطلب أي تعقيدات روتينية ومقابلات، مجرد إنشاء حساب على المنصة المختصة لتبدأ التسويق وأرخص تكاليف تأجير لوحة إعلانية على أحد الطرق

إلى جانب ورش الحرف التراثية بالقصر منها  "السجاد، التلي، عجينة السيراميك، الخيامية، تطريز وبري، حلي وإكسسوارات، بجانب عروض سينما الأطفال وتضمنت مجموعة من الأفلام الكرتونية التي نالت إعجاب الأطفال، كما أقيمت فعاليات ورش الخياطة والتفصيل، والتي بدأت بتعليم الفتيات كيفية اخذ المقاسات وتنفيذ بلوزة، وطريقة القص الاحترافي وكيفية التدريب علي الخياطة المبدئية، بالإضافة إلى ورشة السيكودراما للمخرج أسامة عبد الرؤوف الذي يقدم تدريبات مكثفة للمشاركين علي العرض الختامي لنتاج ورشة السيكودراما ويشارك فيها المايسترو نصر الدين احمد والذي يقدم تدريبات غنائية للمتدربين.

فعاليات مبادرة حياة كريمة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة قرى مركز ساحل سليم بأسيوط

ترشيحاتنا

ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا

الداخلية تضبط 9820 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

10 ألف حالة جديدة.. أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا في إسرائيل

دراسة تثبت مهاجمة متحور دلتا لمن تلقوا لقاحي فايزر و مودرنا ضد كورونا

صدمة حقيقية| المتحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا ويخدع جهاز المناعة

بارالمبياد طوكيو.. سامح عيد يخسر أمام بطل فرنسا في منافسات تنس الطاولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

توقعات بمد التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021

موجة حارة قادمة .. الأرصاد : هذه المناطق تسجل 45 درجة مئوية

أسرة الطفلة "تيا" مولودة بعضوين تناسليين تناشد السيسي علاجها على نفقة الدولة.. شاهد

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي على المصري.. ترتيب الدوري المصري

بعد صلاح والنني .. ميدو يعلن غياب لاعب ثالث مهم عن منتخب مصر

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

فيديو

فيديو جراف.. حلق شعرها وربطها في السرير.. ابن يقسو على أمه

موجة حارة وشبورة ورياح.. توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام

فيديو جراف| احذرها.. أخطاء تؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

الهوية المصرية وثقافة أنا مصري

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ