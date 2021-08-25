حازم إمام عقب الفوز بالدوري الممتاز : صباحنا أبيض إن شاء الله

نشر حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق، وعضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، صورة جديدة له ليحتفل بفوز نادي الزمالك بالدوري الممتاز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر حازم إمام في صورة له عبر خاصية “الاستوري”، يرتدي "تيشيرت" باللون الأبيض مع بنطلون باللون البيج.

وعلّق حازم إمام علي الصورة: “صباحنا أبيض إن شاء الله”.

وحصد الزمالك لقب الدوري المصري للمرة 13 في تاريخه والغائب منذ 5 أعوام كاملة أمس الثلاثاء، بفوزه على ضيفه الإنتاج الحربي (2-0) على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة في الجولة 33 وقبل الأخيرة للبطولة.

وبدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الإنتاج الحربي وتمكن لاعبو الزمالك من التخلص من كافة الهجمات والحفاظ على شباكهم .

وفي الدقيقة الـ 6 وإحراز أحمد سيد زيزو الهدف الأول في شباك الإنتاج الحربي من خلال تمريرة رائعة من أشرف بن شرقي من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة قوية لتسكن الشباك.

وشهدت أحداث الشوط الثاني ضغطا هجوميا من قبل لاعبي الزمالك من أجل إحراز الهدف الثاني، وفي الدقيقة 88 أحرز أشرف بن شرقي الهدف الثاني في شباك الإنتاج الحربي من خلال استقبال عرضية ليتمكن من تسجيلها برأسيه قوية لتسكن الشباك.

المثلوثي يكشف سر تألقه في المباراة

وأعرب حمزة المثلوثي نجم فريق الزمالك عن سعادته البالغة بتتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز لهذا الموسم مشددًا أن الفريق يستحق التتويج عقب أدائه طوال الموسم.

وأضاف حمزة المثلوثي في تصريحات عبر أثير “أون سبورت إف إم" أن مباراة الاتحاد السكندري كانت هي مباراة الحسم مشددًا أنه تأكد أن الفريق سيتوج بالبطولة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا حيث كان الأداء ضعيفًا ولكن الفريق فاز بهدفين.

وتابع أن “عبد الشافي” نجم الفريق هو صاحب هدف التتويج مشددًا أنه لاعب رائع له دور كبير مع الفريق.

وأكمل أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق هو السبب وراء تألقه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة مشددًا أنه خلال فترة التوقف حرص كارتيرون على إعداده بشكل جيد وهو ما ساهم في تطور مستواه.